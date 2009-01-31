50 طرح تعاونی در دهه فجر در استان تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج محمود حیدری در حاشیه افتتاح دو شرکت تعاونی در غرب استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان ایام دهه فجر امسال و همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 50 طرح تعاونی در استان تهران به بهره برداری می رسد.

وی افزود: از 50 طرح فوق 13 طرح تولیدی، 27 طرح خدماتی و 9 طرح مربوط به مسکن مهر است و این طرح ها در مجموع توانسته است برای بیش از هزار و 100 نفر اشتغال ایجاد کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در طرح تعاونی مسکن مهر در استان تهران 925 واحد مسکونی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

حیدری خاطرنشان کرد: باید با ارائه تسهیلات به تعاونیها بیش از پیش به گستر ش تعاونیها و پررنگ شدن نقش این بخش در اقتصاد کشور پرداخته شود.

مدیرکل تعاون استن تهران یادآور شد: در قبل از انقلاب در فاصله سالهای 1314 تا 1357، تعداد 660 تعاونی در گرایشهای مختلف به ثبت رسید بود که این تعداد در سال 86 به دو هزارو 400 تعاونی در سطح استان تهران رسیده است و رشد قابل توجه تعداد تعاونیها در استان تهران نشان دهنده توجه به بخش تعاونی در سالهای پس از انقلاب است.