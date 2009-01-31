به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر یوسف‌نژاد‌ عصر شنبه در مراسم تجدید میثاق با شهدا در گلزار شهدای ملامجدالدین شهرستان ساری اظهار داشت: حضور مردم با شکل‌گیری مجلس و استفاده از آرای آنان و تنظیم قانون اساسی از جمهوری خواهی نشأت گرفت.

‌وی افزود: ایران به‌ عنوان کشوری بدون اتکا به شرق و غرب با قدرتی معنوی جایگاه خود را تثبیت کرده است.

نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه کشور در زمینه علمی، آموزشی و تحقیقاتی پس از پیروزی انقلاب تصریح کرد: ایران جایگاه ویژه‌ای را در سطح جهانی به خود اختصاص داده و حرکت‌های مثبتی در این ابعاد صورت گرفته است.

یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه از فرهنگ، پیشرفت و توسعه کشور نباید غافل ماند، گفت: هم‌اکنون دولت در زمینه‌های فرهنگی و ایجاد فضاهای مناسب در این امر کارهای قابل توجهی انجام داده است.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون دانش فنی و تخصصی ایران به خارج از کشور صادر می‌شود، افزود: پیشرفت صنعتی و تولیدی کشور در مسیری قرار گرفته که اشتغالزایی را مضاعف کرده است و شاهد عدم اتکا به کشورهای دیگر هستیم.