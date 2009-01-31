اختصاص 20 میلیارد ریال به تجهیز کانونهای پرورش فکری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال صبح خیز امروز شنبه در نشستی خبری در ساری افزود: با تزریق این اعتبار بخشی از نیازهای کانون برای سال آینده مرتفع می شود.

وی از فعالیت 21 مرکز فعال پررورش فکری کودکان و نوجوان در مازندران خبر داد و یادآور شد: 10درصد دانش‌آموزان مازندرانی زیرپوشش فعالیت‌های کانون قرار می‌گیرد.

صبح خیز با اشاره به اینکه براساس توافقنامه آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری دانش‌آموزان باید یک روز از برنامه‌ آموزشی را در کانون سپری کنند تصریح کرد: در این طرح دانش‌آموزان با بهره‌گیری از روش‌های متنوع و جذاب و خلاق آموزش‌های کیفی دیگر را نیز تجربه کرده و برنامه‌های فوق‌العاده این بخش کیفی خواهد شد.

وی از راه‌اندازی کانون زبان در شهرستان قائم‌شهر خبر داد و افزود: در حال حاضر این کانون در شهرهای بابل، ساری و تنکابن فعالیت می‌کند.

مسئول کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان مازندران با اعلام اینکه براساس برنامه پنج ساله پنجم در کشور باید 9 مرکز کانون پرورش فکری دیگر در مازندران راه‌اندازی شود یادآور شد: کانون‌های بابلسر، محمودآباد و فریدونکنار با اعتبار 5/1 میلیارد تومان در سال آینده راه‌اندازی می‌شود.

به گفته وی به ازای هر 10 هزار نفر یک کانون باید در استان وجود داشته باشد که مازندران نیازمند احداث هشت مرکز دیگر است.

صبح‌خیز با اشاره به اینکه در پایان سال‌ آینده مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری مازندران به بهره‌برداری می‌رسد اظهار داشت: این مجمتع مجهز به سالن سینما و گالری‌های متعدد است که در فضای دو هزار و 500 مترمربعی و با اعتبار 700 میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به وجود 10هزار جلد کتاب در هر یک از کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان گفت: در سال ‌جاری 12 هزار کودک شش ساله تا 16ساله عضو این کانون‌ها شدند.