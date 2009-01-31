دانشجویان در مقابل سفارت ترکیه تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تجمع که به دعوت تشکلهای مختلف دانشگاههای تهران برگزار شد دانشجویان حاضر با سردادن شعارهایی به حمایت از اقدام رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در اجلاس داووس پرداختند و مخالفت وی با جنایات رژیم صهیونیستی را در این اجلاس ستودند.

دانشجویان دانشگاههای تهران در این تجمع شعارهای مرگ بر اسرائیل، اردوغان حمایتت می‌کنیم و مرگ بر آمریکا سر دادند و تاج گلی به نشانه تشکر از اقدام نخست وزیر ترکیه تقدیم سفارت این کشور کردند.

در این تجمع تشکرآمیز همچنین، شرکت کنندگان خواهان درس گرفتن سران مرتجع برخی از کشورهای عربی از اقدام اردوغان در حمایت از فلسطین شدند.