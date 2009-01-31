گشایش نمایشگاه مطبوعات دوران انقلاب در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: 70 نسخه از مطبوعات دوران انقلاب استان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.
حجت الاسلام سید آقا حسینی افزود: در این نمایشگاه تصویر حماسه راهپیمایی های مردم این استان در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در روزنامه های کیهان و اطلاعات به نمایش درآمده است.
حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: نمایش نسخه هایی از روزنامه های دوران انقلاب اسلامی اخبار مربوط به تیرباران عوامل اصلی رژیم شاه و وقایع تاریخی آن دوران از دیگر بخش های این نمایشگاه است.
وی گفت: روزنامه های دوران انقلاب شرح مبارزه های مردم انقلابی همدان را در قالب اخبار و گزارش هایی به بازدیدکنندگان معرفی می کنند.
این نمایشگاه در ایام دهه فجر در محل دائمی نمایشگاه های مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان به روی علاقمندان گشوده است.
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