گشایش نمایشگاه مطبوعات دوران انقلاب در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: 70 نسخه از مطبوعات دوران انقلاب استان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است .

حجت الاسلام سید آقا حسینی افزود: در این نمایشگاه تصویر حماسه راهپیمایی های مردم این استان در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در روزنامه های کیهان و اطلاعات به نمایش درآمده است .

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: نمایش نسخه هایی از روزنامه های دوران انقلاب اسلامی اخبار مربوط به تیرباران عوامل اصلی رژیم شاه و وقایع تاریخی آن دوران از دیگر بخش های این نمایشگاه است .

وی گفت: روزنامه های دوران انقلاب شرح مبارزه های مردم انقلابی همدان را در قالب اخبار و گزارش هایی به بازدیدکنندگان معرفی می کنند .