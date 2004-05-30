در المپيك آتن شانس كسب 2 يا 3 مدال را داريم

عبدالله چمن گل مربي تيم ملي كشتي فرنگي ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: يكي ازفاكتورهايي كه مي تواند زمينه سازموفقيت كشتي فرنگي درالمپيك آتن شود، بحث اعتماد به نفس وخود باوري كشتي گيران است، حقيقت اين است كه ما ازلحاظ فني فاصله چنداني با ديگركشورها نداريم واگربه خودباوري برسيم نتايج خوبي نيزبدست خواهيم آورد.

مربي تيم ملي كشتي فرنگي ادامه داد: تمام عوامل ريزودرشت درنتيجه گيري تيم موثراست، بايد درفرصت باقيمانده تا المپيك دست دردست هم بدهيم تا بهترين نتيجه ممكن را كسب كنيم، ايراني ها ازلحاظ ضريب هوشي درسطح بالايي قرار دارند واگر كمي هم امكانات و برنامه ريزي صحيح وجود داشته باشد، بي شك مي توان به نتيجه گيري اميدواربود.

قهرمان سابق كشتي فرنگي آسيا درمورد روند آمادگي تيم ملي كشتي فرنگي گفت: با لغو شدن سفر به جام" تايتان" آمريكا ما ملي پوشان فرنگي را دردوتورنمنت مجارستان ولهستان محك مي زنيم، با توجه به اينكه يك اردوي آمادگي مشترك با تيم ملي تركيه نيز دردستوركارمان قراردارد، فكرمي كنم به آنچه مد نظر كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي است دست پيدا كنيم وبا آمادگي خوبي راهي المييك شويم.

چمن گل درمورد اينكه آيا شركت درهمين دوتورنمنت براي آمادگي كشتي گيران كافي است، خاطرنشان كرد: اكثركشتي گيران ملي پوش دررقابتهاي گزينشي شركت كرده ويا درمسابقات قهرماني آسيا به ميدان رفته اند، بنابراين صلاح نيست كه قواي جسماني آنها را با وزن كم كردنهاي زياد ازبين ببريم.

وي درباره وضعيت حسن رنگرز، دارنده مدالهاي طلا وبرنزكشتي فرنگي جهان واميد اول اين رشته ورزشي درالمپيك آتن يادآورشد: رنگرزپس ازمسابقات قهرماني آسيا بسيارباانگيزه تمرين مي كند وشكست درقزاقستان باعث شد تا رنگرزبداند كه در كجاي كاراست وتلاش مضاعفي براي رسيدن به آمادگي آرماني خود داشته باشد.

چمن گل درپايان خواستارتوجه بيشتر مسوولان سازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك به كشتي فرنگي شد وگفت: حسن بابك (سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي) انصافا زحمات زيادي مي كشد وازحق وحقوق اعضاي تيم ملي كشتي فرنگي دفاع مي كند، اگر مشكلات حاشيه اي نظير محل اسكان، تغذيه وحقوق كشتي گيران حل شود، بطورحتم كشتي گيران با خيالي آسوده تربه تمرين خواهند پرداخت ونتايج بهتري درآتن خواهند گرفت.