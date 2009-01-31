یک پنالتی و سه امتیاز برای پرسپولیس بحران زده / اخراج نیکبخت و رضایی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز دو تیم پرسپولیس و پیام خراسان به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که در پایان پرسپولیس با گل دقیقه 91 ایوان پتروویچ سه امتیاز این دیدار را کسب کرد.

در این بازی شاگردان افشین پیروانی عملکرد بسیار ضعیفی را به نمایش گذاشتند و با وجود بازی در ورزشگاه آزادی و حمایت هواداران نتوانستند موقعیت چندانی را روی دروازه تیم پیام ایجاد کنند. در دقایق پایانی این بازی که رنگ خشونت به خود گرفته بود، مدافع پیام روی کریم باقری مرتکب خطای پنالتی شد که پتروویچ این ضربه را پس از دوبار تکرار به گل تبدیل کرد.

ضمن اینکه رحمان رضایی مدافع پرسپولیس به دلیل دریافت کارت زرد دوم و علیرضا نیکبخت واحدی به دلیل درگیری با محسن ارزانی و دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شدند.