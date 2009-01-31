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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

فرماندار رودسر:

140 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی رودسر سرمایه گذاری شد

140 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی رودسر سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: رضا دوست جلالی گفت: برای اجرای 165پروژه عمرانی وعام المنفعه در رودسر بیش از 140 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، فرماندار شهرستان رودسرعصر شنبه در مراسم افتتاح برخی از پروژه های عمرانی دهه فجر این شهرستان اظهارداشت: بهره برداری از ایستگاه CNG باقرآباد، سیلوی 20 هزارتنی رودسر، محوطه سازی کارخانه کمپوست، واگذاری 60 واحد منزل مسکونی مددجویان کمیته  امداد و بهزیستی از عمده ترین این پروژه ها هستند.

وی متذکر شد: با بهره برداری این تعداد پروژه 10 هزار نفراز مزایایی این طرحها بهره مند می شوند.

فرماندار رودسرهمچنین با اعلام اینکه در دهه فجر دستاوردهای انقلاب باید به جوانان تبیین شود افزود: دشمنان نظام و انقلاب هر روز برای دور شدن مردم‌ از انقلاب توطئه می‌کنند.

دوست جلالی ادامه داد: ما باید حقانیت ومظلومیت انقلاب را برای مردم تبیین وتشریح کنیم تا دشمن از مواضع خود عقب نشینی کند.

کد مطلب 826332

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