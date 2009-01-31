خوشحال می شوم بگویند ساکت را بردار و برو / فوتبال 100 دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر پیام با خبرنگاران گفتگو می کرد در مورد این دیدار گفت: ما خوب بازی نکردیم اما خدا را شکر می کنم که توانستیم سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.

وی ادامه داد: ما برای این بازی برنامه داشتیم اما وقتی تیم حریف با یازده بازیکن دفاع می کند دیگر نمی شود انتظار داشت همه بازیکنان را دریبل کرد و گل زد. متاسفانه پیام در این دیدار 11 نفره دفاع می کرد و اجازه نداد برنامه های ما اجرا شود.

کریمی سپس به انتقاد از شعارهای هواداران پرداخت و گفت: متاسفانه فوتبال در ایران 60 دقیقه است و اگر تااین زمان نتوانی گل بزنی باید شعارهای هواداران را تحمل کنی . در حالی که در همه جای دنیا فوتبال 100 دقیقه است و هواداران از بازیکنان تیمشان تا ثانیه های پایانی حمایت می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی لیدرهای پرسپولیس از جایی خط می گیرند تا این شعارها را در ورزشگاه سربدهند.

کریمی در ادامه انتقاداتش از مدیرعامل پرسپولیس خاطر نشان کرد: از زمانی که انصاریفرد آمده است هیچ اتفاق مثبتی در باشگاه پرسپولیس رخ نداده و فقط دنبال این هستند که سرمربی را عوض کنند. حالا هم با این بازی که ما انجام دادیم فردا می روند سرمربی را عوض می کنند. شاید هم چند بازیکن را اخراج کردند.

وی در مورد برخورد احتمال باشگاه با وی به دلیل مصاحبه علیه مسئولان تیم گفت: من بازیکن و تابع تصمیمات باشگاه هستم و هر تصمیمی بگیرند می پذیرم. خوشحال می شوم مثل تیم ملی بگویند ساکت را بردار و برود.

کریمی ادامه داد: تماشاگران باید بدانند ما چه مشکلاتی داریم تا دیگر انتظارات بالا نداشته باشند. ما این فصل گرفتار بدشانسی شده ایم و برعکس سال گذشته نتیجه نمی گیریم.

کاپیتان دوم تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: شانس از ما روی برگردانده و نمی توانیم نتیجه بگیریم. فصل قبل در دقیقه 96 قهرمان شدیم اما الان توپ هایمان به گل تبدیل نمی شود.

هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد حضور سرمربی خارجی گفت: سرمربی خارجی هم زمان می خواهد و تنها کسب که می تواند یک سرمربی بزرگ بیاورد حسین هدایتی است.