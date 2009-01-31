خوشحالم که دربی اصفهان را بردیم / بازیکنانم عالی بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده که پس از پیروزی تیمش برابر سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: بسیار خوشحالم که بازیکنان تیم خودشان را پیدا کردند و پس از شکست سنگین برابر ابومسلم، با تلاش مضاعف در این دیدار، توانستند دربی اصفهان را فتح کنند.

وی ادامه داد: این برد حاصل کار گروهی بود که در شکل گیری آن تمام مسئولان باشگاه، کادرفنی و سرپرستی تیم، بازیکنان و حتی تماشاگران تیم هم نقش داشتند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم در این دیدار بسیار عالی بازی کردند و من از عملکرد آنها بسیار راضی هستم. آنها مانند گذشته هم در جریان بازی بسیار دوندگی کردند و هم در تاکتیک پذیری عملکرد خوبی داشتند که تمام این موارد زمینه ساز پیروزی تیم ما در این دیدار شد.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان عصر امروز در جریان رقابت های هفته بیست و چهارم لیگ برتر در دربی اصفهان برابر تیم فوتبال سپاهان با نتیجه 2 بر یک پیروز شد.

ضمن اینکه پیش از آغاز این دیدار مسئولان باشگاه سپاهان اصفهان برای تقدیر از علی شجاعی سرپرست و منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن برنامه ریزی کرده بودند که منصور ابراهیم زاده در این مراسم حاضر نشد.