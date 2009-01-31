مستحق اخراج نبودم / خودمان هم نمی دانیم مشکل پرسپولیس کجاست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکبخت واحدی که پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس برابر پیام خراسان با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: در صحنه درگیری من روی بازیکن حریف خطا کردم اما داور باید با کارت زر مرا جریمه می کرد.

وی افزود: اگر هم بازیکنی باید اخراج می شد من نبودم چرا که روی ارزانی خطای فنی انجام دادم و باید کارت زرد می گرفتم.

نیکبخت در مورد شرایط پرسپولیس گفت: ما در شرایط بحرانی هستیم و بازیکنانمان با استرس وارد زمین می شوند. انتظاراتی که هواداران دارند اجاز نمی دهد فوتبال خودمان را ارئه کنیم.

مهاجم پرسپولیس ادامه داد: فکر می کنم با کسب یک پیروزی پرگل بتوانیم از این وضعیت خارج شویم اما شرایطی که الان وجود دارد کار ما را سخت می کند. ما بازیکنان خوبی داریم اما به علت استرسی که از سوی هواداران به بازیکنان و کادر فنی وارد می شود نمی توانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

نیکبخت واحدی در پاسخ به این سوال که مشکل پرسپولیس کجاست گفت: خودمان هم نمی دانیم چرا وضعیت اینطور شده است. با این حال مطمئنم هیچ بازیکنی کم فروشی نمی کند و با تمام توان برای موفقیت تیم تلاش می کنیم.

وی در مورد حضور سرمربی خارجی هم گفت: با آمدن مربی خارجی هم مشکلی حل نمی شود. هر کس هم بیاد چند هفته زمان می خواهد تا به شرایط ایده ال برسد.