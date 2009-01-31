سایپا امروز یک تیم واقعی بود / پیوس برق شیراز را به اوج می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن سرمربی تیم فوتبال سایپا که پس از پیروزی 2 بر 1 تیمش مقابل برق شیراز سخن می گفت ضمن تمجید از عملکرد بازیکنان تیمش در این دیدار اظهار داشت: امروز سایپا به معنای واقعی یک "تیم" بود و تمام بازیکنان به خوبی به وظایف شان عمل کردند تا یک پیروزی با ارزش دیگر در کارنامه سایپا ثبت شود.

مایلی کهن اضافه کرد : بازیکنان سایپا امروز تا آخرین لحظه برای پیروزی تلاش کردند و هرگز دست از تلاش برنداشتند تا مزد تلاش و همیت خود را با کسب سه امتیاز بگیرند.

سرمربی سایپا ضمن تقدیر از عملکرد خوب صابر میرقربانی در دیدار با برق شیراز اظهار داشت : میرقربانی با وجود اینکه در دقایق پایانی به میدان آمد اما در همین دقایق کوتاه هم کارایی خود را به عنوان یک مهاجم تاثیرگذار نشان داد بطوری که کیانوش رحمتی از خطایی که بر روی او انجام شد گل برتری سایپا را به ثمر رساند تا سهم بسزایی در پیروزی تیم داشته باشد.

وی در ادامه با تقدیر از زحمات محمد عباسی سرمربی اسبق تیم برق شیراز تصریح کرد : ایشان یکی از مربیان سازنده فوتبال شیراز هستند که تیم خوبی را در لیگ امسال ساخته و پرداخته کردند اما بهرحال از این تیم جدا شدند. به نظر من آقای پیوس هم جزو مربیان کاربلد فوتبال ما است که می توانند تیم ریشه دار برق شیراز را به جایگاه واقعی خود باز گردانند .

مایلی کهن در پایان با اشاره به دیدار هفته آینده سایپا مقابل ملوان بندر انزلی اظهار داشت : ما در این مسابقه تنها به پیروزی فکر می کنیم و با شناختی که از محمد احمد زاده و تیمش دارم تنها برای کسب سه امتیاز گام در این مسابقه خواهیم گذاشت تا به روند صعودی خود در جدول ادامه دهیم .