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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۳۸

درپي حضوردرپروژه جديد :

سفر پرماجراي جكي چان آغازمي شود

" جكي چان "، هنرپيشه مطرح سينماي هنگ كنگ پيش ازايفاي نقش درفيلم " ساعت شلوغي 3 " يك پروژه ديگررا دربرنامه كاري اش دارد.

جكي چان درنمايي ازفيلم دوردنيا درهشتاد روز

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي پروژه جديد اين هنرپيشه پيرامون مسافرت است ونام " استنلي تانگ " را درمقام كارگردان دارد.
 درابتدا نام اين اثر" شكننده زمان " بود وپس ازمدتي به " باران تيتانيوم " وسپس به " اسطوره " تغييرنام داد اما درحال حاضراين پروژه نام خاصي ندارد.
واپسين پروژه " جكي چان " شرح ماجراجويي هاي مردي است كه در تلاش براي يافتن يك گنج قديمي به دنياي ديگري رفته و زندگي قديمي اش را مشاهده مي كند.
فيلمبرداري ازماه آينده درشانگهاي آغازمي شود با اين وجود تلاش براي يافتن هنرپيشه  مناسب براي نقش محوري زن همچنان ادامه دارد.
ازديگرپروژه هاي مطرح اين هنرپيشه  مي توان به فيلمهاي " ظهرشانگهاي " ،" شواليه هاي شانگهاي " و" دوردنيا در80 روز" اشاره كرد.

 

کد مطلب 82636

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