تاکید کنیا بر تشکیل دولت ائتلافی در زیمبابوه/اصرار فرانسه بر دخالت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به میزبانی شبکه سی ان ان در حاشیه اجلاس داووس و با حضور وزیران امور خارجه ایران، فرانسه و عراق برگزار شد، رایلا اودینگا نخست وزیر کنیا با بحرانی خواندن وضعیت سیاسی اقتصادی و در عین حال بهداشتی زیمبابوه ،اعلام کرد قاره آفریقا در دوران گذار قرار دارد.

وی رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه را از رهبران نسل قدیم آفریقا خواند و خاطر نشان کرد اعضای اتحادیه آفریقا قادر به کنار زدن رهبر استقلال این کشور آفریقایی نیستند.



اودینگا تشکیل دولت ائتلافی با حضور موگابه و مورگان چانگیرای رهبر مخالفان در زیمبابوه را بهترین راه حل برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور در شرایط کنونی اعلام کرد.

برنارد کوشنر وزیرامور خارجه فرانسه با رد مذاکره با موگابه برای کناره گیری از قدرت با رد نکردن گزینه تحریم هراره، خواستار دخالت جامعه جهانی در امور داخلی زیمبابوه برای مبارزه با آنچه وی گسترش بیماری و بحران انسانی در این کشور عنوان کرد، شد.

در حال حاضر رابرت موگابه به علت اوضاع دشوار سیاسی و اقتصادی کشورش و شیوع بیماری مرگبار وبا تحت فشارهای سیاسی زیادی برای کناره گیری از قدرت قرار دارد.

بحران سیاسی در زیمبابوه با دخالت انگلیس از فروردین امسال و از زمان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و هنوز مذاکرات دو حزب زانوپی اف که حزب حاکم این کشور است با حزب جنبش تغییرات دموکراتیک ( MDC ) به رهبری مورگان چانگیرای برای تقسیم قدرت به نتیجه نرسیده است.

زیمبابوه از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 مارس با یک بحران بسیار گسترده روبرو شد. البته پس از ماهها بحران سیاسی در زیمبابوه در نتیجه تقسیم قدرت در این کشور در 15 سپتامبر، موگابه با داشتن 15 وزیر در دولت رئیس جمهور ماند و چانگیرای با 16 وزیر نخست وزیر شد.

اما پس از تقسیم قدرت، تنشهای سیاسی بازهم در زیمبابوه ادامه داشت و به خروج چانگیرای از زیمبابوه منجر شد؛ درگیری موافقان و مخالفان دولت باهم ادامه دارد و میانجیگریهای بین المللی نیز برای حل آن راه به جایی نبرده است.

تنشهای سیاسی در زیمبابوه در حالی ادامه دارد که این کشور با شیوع بیماری مهلک وبا دست به گریبان است.