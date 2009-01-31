در مورد داوری اظهار نظر نمی کنم/ به یک امتیاز مسابقه قانع بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسینی پور سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به شرایط نامناسبی که تیم پیام داشت در این بازی سعی مان بر این بود و با این هدف بازی کردیم که بازنده نباشیم. به همین خاطر با اتخاذ سیستم دفاعی بدنبال حفظ نتیجه بودیم.

وی در ادامه بازی خوب بازیکنان پیام را ستود و گفت: امروز بازیکنان پیام عملکرد خوبی داشتند و با غیرت عمل کردند که جا دارد به آنها خسته نباشید بگویم. ما در این بازی فقط یک بار اشتباه کردیم که روی همان اشتباه نتیجه را واگذار کرده و دستمان از امتیاز کوتاه ماند.

سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد علت غیبت مهدی هاشمی نسب در ترکیب این تیم را مصدومیت این بازیکن باتجربه عنوان کرد و گفت: به تشخیص پزشکان هاشمی نسب باید فعلا فیزیوترابی کرده و اختصاصی تمرین کند. با این حال در بازی امروز از این بازیکن با تجربه که سالها سابقه بازی در سطح اول فوتبال ایران و تیم ملی را دارد خواستیم روی نیمکت نشسته و به ما کمک کند.

حسینی پور در خصوص پنالتی تیم فوتبال پرسپولیس که در نهایت منجر به برتری این تیم شد گفت: در مورد داوری بهتر است کارشناسان نظر بدهند. به عقیده من حتما داور حرکت بازیکن پیام را پنالتی دیده بود که در سوت خود دمید.

وی در ادامه از اختلاف جایگاه دو تیم پرسپولیس و پیام یاد کرد و گفت: پرسپولیس جز چهار تیم برتر لیگ است و ما در انتهای جدول جای داریم. برای تیم پیام زمانی که با تیمی چون پرسپولیس روبرو می شود باید تدابیری اندیشیده شود و حربه هایی نیز اتخاذ شود تا تیم از حداقل امتیاز محروم نماند.

سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد در خاتمه تصریح کرد: ما دوست داشتیم تهران را با امتیاز ترک کنیم و به یک امتیاز هم راضی بودیم اما با این وجود از عملکرد تیمم رضایت کامل دارم و به بازیکنان پیام خسته نباشید می گویم.