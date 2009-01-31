استقلال، راه آهن و سایپا امتیازآورترین تیم های دور برگشت لیگ هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، در 7 بازی از دور برگشت رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور، تیم فوتبال استقلال تهران با کسب 18 امتیاز در صدر جدول رده بندی دور برگشت هشتمین دوره لیگ برتر قرار گرفته است.

پس از تیم فوتبال استقلال تهران، تیم های سایپا کرج و راه آهن شهرری هم با 16 امتیاز رده های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند که این رشد حاصل تغییرات بوجود آمده در کادر فنی این دو تیم است.

ضمن اینکه تیم فوتبال راه آهن شهرری هم برای نخستین مرتبه در رقابت های لیگ برتر و حتی ادوار دوران حضور 57 ساله خود در رقابت های فوتبال باشگاهی تهران و کشور، موفق به کسب سه پیروزی متوالی شده است. شاگردان محمود یاوری در سه بازی گذشته خود برابر تیم های پاس همدان ، پیکان قزوین و داماش گیلان به پیروزی رسیده اند.

شاگردان محمود یاوری در 4 بازی آینده خود به ترتیب برابر استقلال تهران، سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان و صبای قم می روند و می توانند نقش مهمی در تعیین قهرمانی فصل جاری لیگ برتر ایفا کنند.