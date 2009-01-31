هواداران پرسپولیس صبوری نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی با ابراز تعجب از اتفاقی که درحاشیه بازی امروز پرسپولیس و پیام مشهد رقم خورد گفت: متاسفانه امروز شرایطی خوبی در ورزشگاه آزاد حاکم نبود . برخلاف گذشته که هواداران همیشه ما را حمایت می کردند امروز خیلی زود ناراحت شدند و صبوری به خرج ندادند.

وی گفت: هنوز برای تیم ما وقت و فرصت زیاد است. ما با تیم های صدرجدولی بازیهای رودررویی داریم که می توانیم با برتری در این بازیها به کورس قهرمانی بازگردیم. در عین حال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی هم هست که می توانیم با برتری در این مسابقات ناکامی در لیگ را جبران کنیم.

مهاجم آسیب دیده تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شرایط حال حاضر خود گفت: برای حضور من در میدان پزشک تیم تصمیم گیرنده است. در حال حاضر تمرینات اختصاصی را زیر نظر دکتر زرینه انجام می دهم اما هنوز به شرایط ایده آل نرسیده ام.

وی تاکید کرد: شرایط ایده آل برای من زمانی است که بتوانم همپا و رودرروی دیگر بازیکنان تمرین کنم. متاسفانه در چند ماه گذشته نتوانستم با تیم تمرین داشته باشم و تمرینات اختصاصی باعث شده تمرکز خود را از دست بدهم.

وی در خصوص اینکه آیا به هواداران پرسپولیس وعده گلزنی در دربی را می دهد یا خیر گفت: من تا به امروز آدمی نبوده ام که به هواداران قول بدهم. با این حال تمام تلاش خود را بکار می بندم و توکلم به خداست و اگر تا زمان رویارویی با استقلال آماده حضور در میدان شدم با تمام وجود برای تیمم بازی می کنم.