گزارش تصویری/ جشنواره ملی خاطره ها

"جشنواره ملی خاطره‌ها" بعد از ظهر امروز با تقدیر از برگزیدگان و اجرای مجدد و خاطره انگیز سرودهای انقلابی توسط خوانندگان اصلی آنها در کتابخانه ملی برگزار شد.