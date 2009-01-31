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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۳۲

گزارش تصویری/ جشنواره ملی خاطره ها

گزارش تصویری/ جشنواره ملی خاطره ها

"جشنواره ملی خاطره‌ها" بعد از ظهر امروز با تقدیر از برگزیدگان و اجرای مجدد و خاطره انگیز سرودهای انقلابی توسط خوانندگان اصلی آنها در کتابخانه ملی برگزار شد.

علی اکبر اشعری - رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

حمید سبزواری - شاعر انقلاب

اعضای گروه سرود روز ورود امام خمینی (ره) به میهن در فرودگاه مهرآباد

تقدیر از اعضای گروه سرود

عکس/ محمدرضا عباسی

کد مطلب 826387

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