گزارش تصویری/ جشنواره ملی خاطره ها

علی اکبر اشعری - رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
حمید سبزواری - شاعر انقلاب
اعضای گروه سرود روز ورود امام خمینی (ره) به میهن در فرودگاه مهرآباد
تقدیر از اعضای گروه سرود
عکس/ محمدرضا عباسی
"جشنواره ملی خاطرهها" بعد از ظهر امروز با تقدیر از برگزیدگان و اجرای مجدد و خاطره انگیز سرودهای انقلابی توسط خوانندگان اصلی آنها در کتابخانه ملی برگزار شد.
علی اکبر اشعری - رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
حمید سبزواری - شاعر انقلاب
اعضای گروه سرود روز ورود امام خمینی (ره) به میهن در فرودگاه مهرآباد
تقدیر از اعضای گروه سرود
عکس/ محمدرضا عباسی
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