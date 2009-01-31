رفتار توره حرکت غیر ورزشی بود / تکرار پنالتی پرسپولیس قانونی بود

مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود: فغانی در طول بازی اشتباه فاحشی نداشت و در اغلب دقایق به صحنه ها نزدیک بود و توانست قضاوت یکنواختی را به نمایش بگذارد.

وی در خصوص اخراج نیکبخت واحدی اظهار داشت: در این صحنه داور به دلیل درگیری نیکبخت و ارزانی به هر دو کارت قرمز نشان داد در حالیکه در تصویر تلویزیونی تنها اخراج نیکبخت مشخص بود و به تماشاگر اینگونه القا می کرد که ارزانی از بازی اخراج نشده است.

عنایت در خصوص سه بار تکرار ضربه پنالتی ایوان پترویچ هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: داور این اختیار را دارد چنانچه بازیکنان قبل از زدن ضربه پنالتی اقدام به ورود به محوطه جریمه کنند، ضربه پنالتی را تجدید کند و این مسئله ارتباطی به سرنوشت ضربه پنالتی و گل شدن یا نشدن آن ندارد.

رئیس کمیته داوران در مورد اعتراض توره به فغانی و برخورد فیزیکی با داور اظهار داشت: حرکت توره حرکت غیر ورزشی محسوب می شود ومستوجب دریافت کارت زرد بود که داور بدرستی این کار ر ا انجام داد. هرچند در صورت شدت این رفتار داور می توانست از کارت قرمز هم استفاده کند.

وی در خصوص اخراج رحمان رضایی نیز تاکید کرد: رحمان رضایی به دلیل رفتار غیر ورزشی و با کارت زرد دوم از بازی اخراج شد و قطعا یا الفاظی نسبت به داور بکار برده و یا بی جهت به داوری اعتراض کرده است.