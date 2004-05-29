اين پيروزي متعلق به بوناچيچ است نه من

نناد نيكوليچ مربي مدارس فوتبال فولاد خوزستان كه بطورموقت مسئوليت هدايت اين تيم دربازيهاي جام حذفي را برعهده گرفته است، با اشاره به پيروزي ارزشمند فولاد دربرابر سپاهان اصفهان اظهارداشت: تيم سپاهان دراين ديداربا بكارگيري ازسه مهاجم درخط حمله بسيارانتحاري بازي مي كرد، ولي بازيكنان ما با تجربه ترعمل كردند ودرپايان هم مزد بازي خوب وهماهنگ خود را بدست آوردند.

وي با بيان اينكه اين پيروزي همچنان به بوناچيچ تعلق دارد، تصريح كرد: من درطول سه روزواقعا نمي توانستم تغيير خاصي را در تيم ايجاد كنم ودراين ديدارهمان افكاربوناچيچ را درزمين پياده كردم وخوشبختانه عليرغم اينكه تعداد زيادي ازنفرات اصلي خود را در اختيارنداشتيم، توانستيم نتيجه بسيارخوبي كسب كنيم.

وي با بيان اينكه تصورمي كنم گرماي هوا تاثير بسزايي درحركت تيمي سپاهان داشت، ياد آورشد: سپاهان دراين ديدارشروع خوبي داشت، ولي گرماي هوا باعث شد اين تيم ازنظربدني دچارافت شود وهمين شرايط به تيم ما اين امكان را داد تا حملات بيشتري را به روي دروازه سپاهان تدارك ببينيم وازموقعيتهاي بدست آمده نهايت استفاده را ببريم.

نيكوليچ با بيان اينكه فولاد يكي ازمدعيان جدي جام حذفي است، تاكيد كرد: هدف اصلي ما درجام حذفي رسيدن به مقام قهرماني است و اميدواريم دربازيهاي آينده با دراختيارگرفتن بازيكنان ملي پوش خود حضورقدرتمندي دراين مسابقات داشته باشيم وبتوانيم با كسب عنوان قهرماني به رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا كنيم.