علی دوستی به مالزی رفت / مذاکره با مسئولان تیم امارات

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی که روزپنجشنبه گذشته از سفر معنوی عراق به ایران بازگشته بود، صبح امروز برای شرکت در نشست مربیان تیم های زیر 17 سال آسیا راهی مقرر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی شد.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نشست های مختلفی که برای سرمربیان تیم های زیر 17 سال(نوجوانان) در نظر گرفته شده است، شرکت می کند و پس از آن بامداد چهارشنبه به ایران باز می گردد.

ضمن اینکه وی قرار است در این نشست با مسئولان تیم فوتبال نوجوانان امارات مذاکرات نهایی را انجام دهد تا تکلیف حضور تیم نوجوانان کشورمان در این کشور حاشیه خلیج فارس و برگزاری اردوی آماده سازی 10 روزه و انجام 2 دیدار تدارکاتی با تیم های این کشور مشخص شود.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان چندی پیش در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که در ازبکستان برگزار شد، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و درحال حاضر خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان نیجریه درسال 2009 آماده می کند.