پایان انتخابات ماراتنی عراق/اعلام میزان بالای مشارکت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،گفته می شود انتخابات شوراهای استانی عراق امروز با مشارکت بالای واجدان شرایط رای دادن برگزار شده است.



15 میلیون عراقی حق رای دادن در انتخابات را داشتند .



در مجموع این انتخابات در فضاهای آرامی برگزار شد و تنها حوادث متفرقه ای در برخی مناطق رخ داد.



این در حالی است که مقررات منع آمد و شد ساعاتی پس از آغاز رای گیری(ساعت 7 صبح) و پس از فرمان نوری المالکی نخست وزیر عراق برای کاهش زمان مقررات منع آمد و شد لغو شد که ناظران سیاسی آن را موفقیتی برای دستگاههای امنیتی عراق قلمداد کرده اند که ماموریت حفظ امنیت در شهرهای عراق را برعهده دارند.



مقررات منع آمد و شد در بغداد -پایتخت عراق- از ساعت 10شامگاه جمعه آغاز شد که تا بامداد یکشنبه ادامه می یابد و مقامهای عراقی همزمان با این اقدام، تمام منافذ مرزی با تمام کشورهای همسایه را بستند و تمام پروازهای هواپیمایی نیز لغو شد.



14 هزار و 431 نامزد انتخاباتی برای کسب 440 کرسی با یکدیگر رقابت کردند؛این انتخابات در 14 استان عراق به استثنای منطقه کردستان (اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک)برگزار شد.



این در حالی است که رای گیری از نیروهای نظامی و امنیتی عراق چند روز زودتر انجام شد.