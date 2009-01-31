متکی در اجلاس سران اتحادیه آفریقا شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این حضور در چارچوب اهمیت جایگاه کشورهای آفریقایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نیز تاکید دولت نهم بر افزایش تعاملات و حجم مناسبات سیاسی و اقتصادی بیشتر با آفریقا صورت می پذیرد.

این اجلاس با حضور 54 کشور آفریقایی و چند کشور ناظر از جمله جمهوری اسلامی ایران در سطح سران برگزار شد و رهبران کشورهای آفریقایی در صددند تا با افزایش رایزنیها با جمهوری اسلامی ایران زمینه برگزاری اجلاس سران آفریقا را در سال آینده در جمهوری اسلامی ایران فراهم سازند.

در این اجلاس آخرین رخدادهای حساس در منطقه آفریقا از جمله تحولات سومالی، زیمبابوه و کنترل بحرانهای منطقه آفریقا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.