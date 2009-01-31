مهندس موسوی هنوز به تصمیم نرسیده اند/ باید دل به خدا بسپارم و در عرصه بیایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حجت الاسلام سیّد محمّد خاتمی وی در جمع اقشار مختلف مردم قم اظهار داشت:«ضمن شاد باش دهه فجر انقلاب اسلامی که امروز روز اول آن است، سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک عرض می نمایم و بسیار خوشحالم که در جمع مردم عزیز و سرافراز قم که کانون تحول و انقلاب بزرگ اسلامی ایران است حضور دارم.»



وی با اشاره به انیکه آنچنان در مورد ریشه قم تحلیل و بررسی نکرده است افزود: به نظر می رسد که قم و قیام از یک ریشه اند. یعنی قم از ریشه قیام، ایستادن و ایستادگی است. البته قم در طول تاریخ جایگاه مهمی به خصوص برای تشیع داشته است. شخصیتهای برجسته و مورد اعتماد امامان معصوم(ع)و نیز دارای نقش در اندیشه، فرهنگ، احساس دینی و شیعی قم فراوان بوده اند.



رئیس جمهور سابق کشورمان در ادامه سخنان خود در باب فضایل و خصوصیات قم ادامه داد: با متبرک شدن این سرزمین به وجود مبارک کریمه اهل بیت حضرت معصومه(ص) که از برجستگان و شخصیتهای معنوی، علمی وفکری تشیع و مورد علاقه و احترام حضرت امام رضا (ص) بوده وتقدیر الهی این بود که ایشان در قم توقف کنند و در جوانی رحلت کنند .قم دارای ارزش و مقام والاتری شد و مرقد پاک ایشان در قم سبب توجه سراسر دنیای اسلام به این خطه گردید.



رئیس بنیاد باران تصریح کرد: حدود 70 سال پیش که با همت انسان بزرگ چون آیت الله حائری و یاری بزرگوارنی حوزه علمیه قم تشکیل شد و توانست کانون اندیشه و آرمان اسلامی و تشیع و پرورنده افرادی شود که بتوانند تأثیر گذار در سرنوشت کل ایران و تاریخ اسلام و تشیع باشند.



رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تاکید کرد: اگر نسبتی میان قم و قیام باشد ایستادگی و نهضت قم و قمی ها در دوران ما تحقق یافته است چون قم در آغاز نهضت اسلامی و در پیروزی رسیدن آن نقش مهم و ممتازی داشته است و کانون قیام و بیداری بوده است.



به عقیده سید محمد خاتمی قم با آن جایگاه معنوی که دارد متاسفانه به لحاظ مادی و پیشرفت به آنچه شایسته آن است نیافته و خواست قلبی مردم تحقق پیدا نکرده است.



رئیس بنیاد باران در ادامه با اشاره به انقلاب اسلامی و حاصل آن اظهار داشت: امام خمینی(ره) از میان همه گزینه هایی که برای نظام ما متصور بود "جمهوری اسلامی" را برگزیدند و این از دستاوردهای بزرگ انقلاب است. بنابراین کسی که از جمهوری اسلامی به عنوان حاصل کار نهضت بزرگ اسلامی دفاع می کند در واقع از امام و آرمانهای انقلاب و شهدا دفاع می کند و هر کس جز این بگوید خطا می کند و راه اشتباه می رود.



وی جمهوری را حاکم و مسلط شدن مردم بر سرنوشت خود تعریف کرد و گفت: البته در آن باید معیارهای اسلامی نیز حاکم شود. از جمله حاکمیت اخلاق بر رفتاروشخصیت انسانها به خصوص جاکمان است و اینکه دروغ و فریب و ظاهر سازی که موجب پدید آمدن فرهنگ دو گانه یکی رسمی و دیگر غیر رسمی در جامعه می شود رخت بربندد.



رئیس جمهور سابق کشورمان اظهار داشت: وجه فارق جمهوری اسلامی با دنیا این نیست که ما فقط عنوان اسلام را داشته باشیم بلکه باید اسلام را به معنی واقعی آن همانگونه که مورد نظر امام و مردم بودطرح کنیم. اسلامی که بتواند در مقابل راه حلهای دیگری که برای زندگی در امروز وجود دارد راه حل برتر را ارائه دهد و نیز اثبات کنیم که در نظام مورد نظر ما حقوق و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و آزادی و لوازم مورد توجه و احترام است.



سید محمد خاتمی تاکید کرد: انتقاد از قدرت و حکومت نباید هزینه داشته باشد. اگر ما فریاد می کشیم از جمهوری اسلامی از آزادی، از پیشرفت مردم در جامعه دفاع می کنیم برای این است که جمهوری حاصل انقلاب است و این نظام وجامعه باید به گونه ای محقق شود که الگوی برتر باشد.



رئیس بنیاد باران همچنین گفت: نمی شود یک جامعه فقیر، عقب افتاده و محتاج به اینکه دیگران به او کمک کنند داشته باشیم و توهمات در آن حاکم باشد بعد بگوییم جمهوری اسلامی داریم.



وی لازمه تحقق جمهوری اسلامی را علاوه بر ایمان؛علم، اندیشه، کارشناسی و نیز تلاش برای پیشرفت، بالا بردن حیثیت و حرمت ملت ایران در عرصه جهانی عنوان کرد و افزود: اینهاست که جمهوری اسلامی را محقق می کند. معتقدیم می شد در این مسیرها راههای بهتری طی و انجام شود و به هر دلیل معتقدیم آن طور که باید و شاید این کار انجام نشده است. همه ما در برابر خدا، روح امام و خون شهیدان مسوولیم که نسبت به اسلام، پیشرفت امور، دفع تهدیدها و خطرها از ایران و زمینه سازی برای رشد و توسعه کشور و رواج و بسط ارزشهای اسلامی و به خصوص اخلاق اسلامی تلاش کنیم.



خاتمی با تاکید مجدد بر اینکه احساس می کنم که آمدن ما هزینه و مشکلاتی را به همراه دارد اظهار داشت: در موقعیت کنونی بنده معتقدم این وضع موجود حتما باید بهبود یابد. با احترامی که به همه مسوولان و دست اندرکاران می گذارم و به آنها خسته نباشید می گویم که زحمت می کشند ولی معتقدم ارزش کشور، انقلاب و ملت ایران خیلی بالاتر از این ملاحظات است می شد و می شود بهتر از این به کشور خدمت کرد تامشکلات جامعه کمتر شود.



رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد: به همین دلیل بنده عرض کردم در حد توان در عرصه هستم انتخابات مسئله مهمی است. به نظرم آمد باید در عین حال که تلاش کنیم خدمتی به کشور شود، اوضاع تغیر یابد و روال صحیح تر شود باید کمترین هزینه و فشار متوجه مردم باشدولی همانگونه پیشتر هم گفته ام اگر امیدهای ایجاد شود و به جای برآوردن آنها هزینه های مردم افزایش یابد، این برای مردم خوشایند نیست.



وی در خصوص حضور خود در انتخابات توضیح داد: من در مجموع بحثهایی که کرده ام به نظرم آمد و هنوز هم نظرم این است که آقای مهندس موسوی در عرصه بیایند. چون احساس می کردم ایشان هم احساس خطر کرده اند و برای ورود به عرصه آمادگی دارند.



خاتمی افزود: مهندس موسوی در زمان دفاع مقدس معتقد بود اگر جنگ و فداکاری مردم وجود دارد حداقل فشار زندگی بر مردم کمتر باشد. البته باز هم فشار وجود داشت. با امکانات اندکی که بود توزیع نسبتاً عادلانه ای میان اقشار مردم صورت پذیرفت که همه دسترسی داشته باشند. در آن دوره درآمد ارزی بسیار کمی داشتیم که نیمی از آن صرف جنگ می بایست بشود، زیرا مردم و جوانان جان و سرمایه خود را می دادند و دولت هم می بایست حداقلها را فراهم آورد. نیم دیگر این درآمد نیز صرف گرداندن مملکت می شد و سیاست بر این بود که مردم لااقل فشار زندگی را کمتر تحمل کنند در عین حال احترام به فکر جمعی و تلاش برای ساختن کشور در حد توان نیز مورد غفلت نبود.



رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد: به نظرم آمد مهندس موسوی در موقعیت کنونی مناسب است. الان هم به این گفته خود اصرار می ورزم .قبل از دیدار شما با ایشان دیدار داشتم و معتقدم مناسب تر بود تا ایشان در عرصه بود. البته این به معنای عدم شایستگی بقیه نیروها یا ارزش کمتر آنها نبوده و نیست.



وی ادامه داد: بنده در این ملاقات احساس کردم متأسفانه جناب مهندس موسوی هنوز به تصمیم نرسیده اند و معتقدم طولانی شدن این مسئله به نفع هیچکس نیست و یک نوع ناراحتی، نگرانی و دلهره در جامعه ایجاد می شود. نمی خواهم بگویم که جامعه به صورت همه جانبه بنده یا مهندس موسوی را می خواهد. ولی بخش قابل توجهی از جامعه از ما توقع دارند و این توقع هر چه زود تر باید بر آورده و جواب داده شود.



خاتمی تاکید کرد: معتقد هستم برای مشخص شدن قضیه و پاسخ به انتظارات دیر هم شده است.الان هم ترجیح من این است که جناب مهندس موسوی تصمیم بگیرد و به صورت قاطعانه اعلام کند می آید.دلایل تردید یا امتناع مهندس موسوی برای من قابل فهم است ولی بنده بسیاری از آن دلایل را قبول ندارم.



رئیس بنیاد باران در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه مهندس موسوی هنوز به تصمیم نرسیده اند و در این زمینه تأملاتی دارد، اگر مهندس موسوی به هر دلیلی نیاید من با اینکه مشکلات این راه را رصد کرده ام و می دانم باید دل به خدا بسپارم و در عرصه بیایم.



رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه بنده فرد کوچکی هستم وافتخار می کنم که در میان ملت بزرگوار و سر افراز ایران زندگی کرده ام و همواره دلم برای انقلاب تپیده است گفت: هیچگاه طالب پست و مقامی نبوده‌ام و هیچ رغبتی برای این مسئله نداشته و ندارم ولی هر جا نیاز بوده است در خدمت مردم وکشور بوده ام.



سید محمد خاتمی سپس اظهار داشت: الان هم که اعلام می کنم آمادگی این را دارم که در خدمت ملت ایران باشم به هیچ وجه نگاه من به مقام و منصب نبوده است بنده یک ذره آبرویی که دارم که خداوند به من داده است و آن هم از ملت بزرگوار است در برابر این اصرار از سوی بخشهای مختلف جامعه برای آمدن من آیا هیچ توجیهی دارم که آبرویم را مصرف نکنم؟



وی خاطرنشان کرد: خدایا تو خود شاهدی اندک سرمایه ای که مال من است متعلق به ملت ایران است در طبق اخلاص می گذارم و بقیه اش را به تو واگذار می کنم. البته از خداوند می خواهم مهندس موسوی در کارش تجدید نظر کند چون بیش از این نمی توان مردم را معطل نگه داشت.