کشته شدن دو پلیس عراقی به ضرب گلوله نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: نظامیان آمریکایی سحرگاه امروز در عملیات جستجو در یک محله مسکونی در نزدیکی موصل، ازسوی افراد ناشناس مورد تیراندازی قرار گرفتند.

بیانیه افزود: در این درگیری مشخص شد دو مامور پلیس عراقی که لباس فرم بر تن نداشتند، کشته شده اند.

این در گیری چند ساعت پیش از گشوده شدن درهای حوزه های رای گیری در عراق رخ داد.

یک مقام پلیس عراقی نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد این دو مامور بدون دلیل توسط نظامیان آمریکایی کشته شدند.