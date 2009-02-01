نمایشگاه "30 سال تلاش در سرزمین خورشید" در مشهد افتتاح شد

:به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، صادق محصولی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 30 سال تلاش در سرزمین خورشید افزود : امام خمینی (ره) 30 سال پیش با ورود خود به ایران در چنین روزی عشق، امید، ایمان و صداقت را به کشور آورد و خودباوری را نهادینه کرد.

وزیر کشور با اشاره به پیشرفت های ایران در زمینه انرژی هسته ای و حوزه بهداشت و درمان، افزود : ملت شریف ایران در طول 30 سال گذشته در کنار دولت برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کرده است.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه 30 سال تلاش در سرزمین خورشید بخشی از دستاوردهای کشور در مدت فعالیت دولت نهم نیز به نمایش گذاشته شده است، افزود: اخلاق مداری در دولت نهم یک اصل است.

وزیر کشور افزود : اگر روزی دشمن فکر می کرد با کودتا، ترور و جنگ می تواند انقلاب اسلامی را نابود کند، امروز پس از 30 سال مشاهده می کنیم که ملت ایران محکم تر، مقاوم تر و مقتدرتر از هر زمان دیگر چون ستاره ای درخشان می درخشد و از نور آن دیگر ملتها راه خود را پیدا می کنند.