کوشنر و البرادعی : باید با ایران گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب در نشستی به میزبانی سی ان ان در حاشیه نشست داووس که جمعی از وزیران امور خارجه و مقامات کشورهای دیگر از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند، گفت : تا زمانی که قدرتهای هسته ای در جهان، داشتن بمب هسته ای را برای امنیت خود لازم می دانند و دستیابی دیگران به آن را تهدید عنوان می کنند کشورهای بیشتری در جستجوی دستیابی به بمب هسته ای خواهند رفت.

البرادعی نبود نظارت بر برنامه های هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی را که صدها کلاهک هسته ای در اختیار دارد و از پیوستن به معاهده ان پی تی طفره می رود،مهمترین علت به چالش کشیده شدن امنیت خاورمیانه دانست و گفت: امنیت مشکل بزرگی برای خاورمیانه است و اسرائیل به آن دامن می زند.

وی برنامه هسته ای ایران را دارای دوجنبه فنی و سیاسی دانست و اظهار داشت : از لحاط فنی ایران لازم است بیشتر شفاف سازی کرده و اجازه دسترسی های بیشتر را بدهد، اما از جنبه سیاسی لازم است دولت جدید آمریکا با ایران گفتگوی مستقیم بدون پیش شرط داشته باشد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تلاش برای انزوای ایران را یک اشتباه بزرگ دانست. وی همچنین چند ملیتی کردن دسترسی کشورهای مختلف به سوخت هسته ای را خواستار شد.

البرادعی با اشاره به جنگ غزه و ریشه های آن، ریشه مشکلات جهانی از جمله مسئله فلسطین و برنامه هسته ای ایران را نابرابری دانست.

برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این نشست بر مذاکره با ایران تاکید کرده و مدعی آمادگی باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا برای مذاکره با تهران شد.



وزیر خارجه فرانسه، ایران را کشوری بزرگ دانست که در تمام مسائل خاورمیانه نقش محوری دارد.