مسوولان باشگاه فولاد خوزستان بدنبال جايگزيني مناسب براي بوناچيچ

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازبركناري غيرمنتظره لوكا بوناچيچ سرمربي كروات تيم فولاد مسوولان فولاد بلافاصله ازطريق چند آژانس نقل وانتقال بازيكن ومربي بدنبال يافتن گزينه مناسبي براي سپردن هدايت اين تيم درفصل آينده هستند.

به گفته يكي ازنزديكان باشگاه فولادخوزستان، مسوولان اين تيم با تجربه 6 سال استفاده ازمربيان خارجي وتاثيرات عميق اين حضوربرروي تيمهاي رده هاي پايه اين باشگاه همچنان براستفاده ازمربي خارجي درراس كادرفني تيم فولاد تاكيد دارند وازهمين روبا دقت نظروبررسي همه جانبه قصد دارند، بهترين گزينه را براي فصل آينده انتخاب كنند.

وي با بيان اينكه درحال حاضرمربيان شايسته بسياري مد نظرمديران باشگاه قراردارند، اظهارداشت: فولاد چند سالي است كه خود را درسطح قهرماني ليگ برترمطرح كرده است وازهمين رومسوولان باشگاه امسال براي قهرماني برنامه ريزي گسترده اي دارند وازهمين روبدنبال مربي هستند كه به لحاظ دانش وتوانمنديهاي فني ازشرايط لازم براي دستيابي فولاد به اين موقعيت برخوردارباشد.

اين مقام آگاه درباره اسامي مربياني نظيرمشيچ، پاپكوويچ وبوليان كه ازسوي برخي مطبوعات مطرح شده است، تصريح كرد: اين اسامي تنها براساس حدس وگمان ارائه شده وتاكنون با هيچيك ازاين مربيان مذاكرات جدي صورت نگرفته است، هرچند اين احتمال وجود دارد تا درصورت داشتن برخورداري اين مربيان ازشرايط مناسب بطورجدي درباره آنها به تحقيق بپردازيم.