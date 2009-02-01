به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم نصری شب گذشته در جمع خبرنگاران مجموع پروژههای مصوب شده سفر نخست هیئت دولت به خراسان جنوبی در حوزه راه را 34 پروژه اعلام کرد و اظهار داشت: 10 درصد باقیمانده برای اجرا با روکش آسفالت در شرف بهره برداری قرار دارد.
وی با اشاره به اختصاص پنج پروژه در حوزه راه در سفر دوم رئیس جمهور و هیئت وزیران به این استان گفت: مهم ترین طرحهایی که در سفر دوم برای آن اعتبار اختصاص یافته شامل پروژه بینالمللی شدن فرودگاه بیرجند و ایستگاه خط راه آهن است.
مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی با مقایسه وضعیت راههای استان در حال حاضر با بدو انقلاب گفت: راههای آسفالته خراسان جنوبی در ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در مجموع 180کیلومتر بوده است که هم اکنون در بخش راه اصلی به 346 کیلومتر و راه آسفالته روستایی به 3 هزار و 360 کیلومتر رسیده است.
نصری تأکید کرد: در مجموع طول کل راههای آسفالته سطح استان در حال حاضر شش هزار و 300 کیلومتر است.
وی از افتتاح 22 پروژه راه در دهه فجر امسال خبر داد و تصریح کرد: طول این پروژههای افتتاحی 2/126 کیلومتر است که با بهرهبرداری از آنها با اعتباری بالغ بر 66 میلیارد ریال جمعیتی بالغ بر یک هزار و 657 خانوار در 35 روستای استان از مزایای آن بهره مند می شود.
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