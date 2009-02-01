عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز یکشنبه به منظور دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و بررسی تماس های قاهره با طرف های بین المللی و منطقه ای در رابطه با اوضاع فلسطین وارد مصر می شود.

-الشرق الاوسط خبر داد: نظرسنجی به عمل آمده از رای دهندگان، از پیشی فهرست نوری المالکی نخست وزیر عراق و گروه های لیبرال از جمله فهرست ایاد علاوی در انتخابات شورای استانی عراق حکایت دارد.

-رایزنی جرج میچل فرستاده ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سعود الفیصل وزیر امورخارجه عربستان درباره روند صلح خاورمیانه شب گذشته انجام شد.

-بنیامین نتانیاهو رهبر مخالفان راستگرای رژیم صهیونیستی که شانس بیشتری برای برعهده گرفتن منصب نخست وزیری این رژیم را دارد، متعهد شد که آنچه کابینه وحدت ملی نام دارد، تشکیل دهد.

-فواد سنیوره نخست وزیر لبنان در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از اقدام وی در نشست داووس قدردانی کرد.

-رئیس کمیسر عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد: نتایج اولیه انتخابات شورای استانی عراق که روزگذشته در این کشور برگزار شد، هفته آتی اعلام می شود.

-خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس امروز در راس هیئتی وارد تهران شد.

-بلژیک از تصمیم خود برای توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی خبر داد.

-محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اسرائیل با حمله هوایی به سوریه قوانین بین المللی را نقض کرد.

-بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود اسرائیل مدعی شد: درصورت رسیدن به پست نخست وزیری فعالیت هسته ای ایران را متوقف می کند.