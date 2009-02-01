مرگ سالانه 2500 تهرانی بر اثر آلودگی هوا

مدیر کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: البته این آمار نیز از نظر خیلی ها قابل اطمینان نیست، زیرا آلودگی هوا به طور مستقیم کسی را نمی کشد مگر اینکه در محیط بسته این آلودگی ایجاد شود.

دکتر محمد باقر صدوق در حالی این اظهارات را بیان می دارد که برخی از شنیده ها حاکی از آن است در نشست هفته گذشته فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی موضوع آمار غیر رسمی مرگ 12 هزار شهروند تهرانی در سال 1385 توسط یکی از مدعوین مطرح شده است.

در این باره محمد هادی حیدرزاده، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست که در آن جلسه نیز حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: آمار ارایه شده در نشست هفته گذشته فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی می تواند به واقعیت نزدیکتر باشد. چرا که آمارهای بانک جهانی بر اساس مدلهای موجود و در بسیاری موارد به دور از واقعیت است.

با این همه محمدباقر صدوق موضوع آمار 12 هزار نفری مرگ شهروندان تهرانی در سال 1385 را تکذیب کرده و اعلام می کند که آمار ارایه شده در نشست 2500 نفر بوده است.

از سوی دیگر بررسیهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که در تهران از سال 83 تا سال 86 روز بسیار ناسالم در میان روز های آلوده وجود نداشت اما امسال تهران با یک روز بسیار آلوده مواجه بود.

بر اساس آمار منتشره از سوی ستاد کاهش آلودگی هوای شهرداری تهران در سال جاری از 58 روز آلودگی، 38 روز بر اثر ذرات معلق، 12 روز بر اثر ازن و 7 روز دیگر بر اثر مونوکسید کربن بوده است.

این در حالی است که حیدرزاده اعتقاد دارد پایداری هوا و ترافیک بیشتر تهران، منجر شده که روزهای ناسالم سال جاری بیش از مدت مشابه سال گذشته باشد.