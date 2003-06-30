بگزارش خبرگزاري مهر غلامرضا آقازاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان امروز دوشنبه به منظور تبادل نظر با مقامات روسيه در زمينه همكاريهاي صلح اميز انرژي هستهاي ميان دوكشور وارد مسكو شدو مذاكرات خود را با مقامات روسي آغاز كرد.
آقازاده دراين سفر ضمن بازديداز مجموعه آموزشي نيروگاه هسته اي و نيروگاه كاليني با الكساندر روميانتسف وزير انرژي اتمي ،ايگور ايوانف وزير امور خارجه و ولاديمير روشايلو دبير شوراي امنيت روسيه گفتگو خواهد كرد .
آقازاده پس از ورود به مسكو :
همكاري هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران و روسيه صلح آميز است
غلام رضا آقازاده مشاور رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي كه در صدر هيئتي به مسكو سفر كرده است گفت : تمام همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و روسيه در زمينه انرزي اتمي صلح آميز است .
بگزارش خبرگزاري مهر غلامرضا آقازاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان امروز دوشنبه به منظور تبادل نظر با مقامات روسيه در زمينه همكاريهاي صلح اميز انرژي هستهاي ميان دوكشور وارد مسكو شدو مذاكرات خود را با مقامات روسي آغاز كرد.
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