همكاري هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران و روسيه صلح آميز است

بگزارش خبرگزاري مهر غلامرضا آقازاده معاون‎‎‎ رئيس‎‎ جمهور‎ و رئيس سازمان انرژي اتمي‎ كشورمان امروز دوشنبه‎ به منظور تبادل‎ نظر با مقامات‎ روسيه در زمينه همكاريهاي‎‎ صلح اميز انرژي هسته‎اي‎ ميان‎ دوكشور وارد مسكو شدو مذاكرات خود را با مقامات روسي آغاز كرد.

آقازاده دراين سفر ضمن بازديداز مجموعه آموزشي نيروگاه هسته اي‎ و نيروگاه‎ كاليني‎‎ با الكساندر روميانتسف‎‎ وزير انرژي‎ اتمي ،ايگور ايوانف وزير امور خارجه و ولاديمير روشايلو دبير شوراي‎ امنيت‎ روسيه گفتگو خواهد كرد .