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۹ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۴۶

آقازاده پس از ورود به مسكو :

همكاري هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران و روسيه صلح آميز است

همكاري هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران و روسيه صلح آميز است

غلام رضا آقازاده مشاور رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي كه در صدر هيئتي به مسكو سفر كرده است گفت : تمام همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و روسيه در زمينه انرزي اتمي صلح آميز است .

بگزارش خبرگزاري مهر غلامرضا آقازاده  معاون‎‎‎ رئيس‎‎ جمهور‎ و رئيس سازمان انرژي اتمي‎ كشورمان  امروز دوشنبه‎ به منظور تبادل‎ نظر با مقامات‎ روسيه در زمينه همكاريهاي‎‎ صلح اميز  انرژي هسته‎اي‎ ميان‎ دوكشور وارد مسكو شدو مذاكرات خود را با مقامات روسي آغاز كرد.  
آقازاده دراين سفر ضمن  بازديداز مجموعه آموزشي نيروگاه هسته اي‎ و نيروگاه‎ كاليني‎‎ با الكساندر روميانتسف‎‎ وزير انرژي‎ اتمي ،ايگور ايوانف وزير امور خارجه و ولاديمير روشايلو دبير شوراي‎ امنيت‎ روسيه گفتگو خواهد كرد .

کد مطلب 8265

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