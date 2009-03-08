تسهیلات پیام نور برای دانشجویان معلول/ خرید کامپیوتر ویژه نابینایان

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به تاکید دانشگاه پیام نور بر امکان ادامه تحصیل برای تمامی افراد جامعه، این دانشگاه برای دانشجویان نابینای خود کتاب درسی با خط بریل آماده کرده است.

وی با تاکید بر این که سعی خواهد شد تمامی امکانات برای جانبازان و معلولان در دانشگاه پیام نور فراهم شود خاطرنشان کرد: در هنگام برگزاری آزمونهای دانشگاه علاوه بر این که سعی می کنیم افرادی برای کمک به دانشجویان ناتوان جسمی و نابینا حضور داشته باشند زمان بیشتری نیز در اختیار این گونه افراد قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: فراهم آوردن امکاناتی برای ضبط دروس برای نابینایان در کلاسهای درس و ارائه برخی از دروس به صورت ضبط شده برای اینگونه دانشجویان از دیگر تسهیلاتی است که دانشگاه پیام نور برای دانشجویان نابینای خود در نظر گرفته است.

حسینی تاکید کرد: علیرغم آن که تنها 600 تا 700 نفر دانشجوی نابینا در دانشگاه پیام نور وجود دارد اما سعی شده تا شرایطی فراهم شود تا این افراد در رشته های مورد علاقه خود در دانشگاه به تحصیل بپردازند و محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات مالی به معلولان دانشگاه پیام نور اظهار داشت: اگرچه شهریه دانشگاه پیام نور نسبت به سایر دانشگاههای دیگر کشور بسیار اندک است اما سعی شده تا با برخی سازمانهای خیریه مانند اوقاف تفاهم نامه هایی برای کمک به دانشجویان نه تنها معلول بلکه کم بضاعت دانشگاه پیام نور منعقد شود.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: علاوه بر این تسهیلات دانشگاه پیام نور وامهای بلند مدت که باز پرداخت آن پس از فراغت از تحصیل است برای دانشجویان معلول و جانباز خود در نظر گرفته تا این افراد بتوانند بدون دغدغه خاطر به تحصیل بپردازند.