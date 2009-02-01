مقایسه دستاوردهای انقلاب با قبل از آن بی انصافی در حق نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح امروز در آئین جشن بزرگ انقلاب اسلامی در مسجد امام محمد باقر شهر زنجان افزود: قبل از انقلاب چیزی به جز وابستگی، خود باختگی، ترویج بی‌بندوباری و ترویج فساد و فحشا در کشور وجود نداشت که این امر نشان از سرپردگی سران کشور به غرب بود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته ملت ایران با سران کشور هماهنگی نداشتند، گفت: در آن زمان مردم مسلمان کشور دغدغه اسلام و دینداری داشتند ولی سردمداران به هیچ وجه به آن بهایی نمی‌دادند.

درک تفاوت‌ها و دستاوردهای انقلاب برای نسل جدید آسان نیست

رئوفی نژاد افزود: ما که در آن زمان بودیم با مقایسه واقعیت‌ها و تفاوت‌ها، دستاوردهای انقلاب را درک می‌کنیم، ولی جوانانی که در آن زمان نبودند و اطلاعات آنها در مورد انقلاب به وسیله نوشته‌ها و تصاویر به دست آمده است، نمی‌توانند به راحتی موضوع را درک کنند.

استاندار زنجان افزود: مخالفت‌ها چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از زمان قیام پانزده خرداد 42 شکل گرفت. دشمن با تحلیل فکر و اندیشه ناب امام(ره)، امروز انقلاب را پیش بینی می کرد و از همان روز، اسناد مخالفت مستقیم آمریکایی ها موجود می باشد و حتی عوامل رژیم نیز به تحریک آمریکایی ها به مخالفت با امام و یارانش برخواستند.

رئوفی نژاد افزود: آمریکایی ها از همان آغاز به وسعت و عمق اندیشه امام (ره) پی بردند و چون تفکر ایشان بر گرفته از اسلام ناب بود، با تمام توان خویش در مقابل آن ایستادند. چنانکه شاهد بوده و هستیم و تا امروز نیز ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نیامده‌اند و همچنان در حال مخالفت با جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی افزود: دهه اول انقلاب، دهه تقابل همه باورهای جدی و اعتقادی مردم ایران با دنیای ابرقدرت‌های شرق و غرب بود. زیرا تا پیش از این در تقسیمات جهان، کشورهای مختلف یا وابسته به شرق بودند و یا غرب لذا در این میان ایران اسلامی تنها کشوری بود که با شعار نه شرقی و نه غربی و مستقل از تمام وابستگی‌ها، اعلام ظهور کرد و این در حالی بود که جهان به واسطه تفکر وابسته، ظرفیت پذیرش واقعیت را نداشت.

استاندار زنجان تصریح کرد: شعار و آرمان آزادی به قدری معاملات جهانی را تحت تاثیر قرار داد که در طول هشت سال دفع مقدس، شاهد حمایت مستقیم دلاری و تسلیحاتی و نیروی انسانی از طرف 45 کشور بودیم. آن روز تمام این کشورها با تمام تجهیزات پیشرفته و امکانات مالی به قصد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقابل ما بسیج شده بودند

نخست و زیر ترکیه در اجلاس داووس سران رژیم جنایتکار اسرائیل را تحقیر کرد

محمد رئوفی نژاد، حرکت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را در اجلاس داووس بی سابقه دانست و گفت: نخست و زیر ترکیه در اجلاس داووس سران رژیم جنایتکار اسرائیل را تحقیر کرد که این حرکت نشانه بارزی از انزوای رژیم صهیونیستی در جهان است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه اسرائیل امروز در سراشیبی سقوط قرار گرفته، افزود: انچه امروز دنیا شاهد آن است شکست مفتضحانه اسرائیل در صحنه های مختلف و بخصوص جنگ 33 روزه و جنگ اخیر با حماس در غزه است.

وی با تاکید بر اینکه حرکت اردوغان در اجلاس داووس نشان از انزجار مردم ترکیه از اسرائیل داشت، ادامه د اد: مردم ترکیه در طی حمله اسرائیل به غزه هر روز با برگزاری راهپیمایی های گسترده حمایت خود را از مردم غزه اعلام می گردند.

استاندار زنجان همچنین تلاش ترکیه را برای عضویت در اتحادیه اروپا را یادآور شد و افزود: اردوغان با وجود تمام تلاش خود و کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا در اجلاس داووس با تحقیر و بیان جنایت های رژیم اسرائیل حمایت دولت و مردم کشور ترکیه را از آرمان مردم فلسطین نشان داد.