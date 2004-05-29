آمريكا نفوذ بسياري درآژانس بين المللي انرژي اتمي دارد ، اما تنها عامل تاثيرگذار برآن نيست

دكتريوسف مولايي ، مدير گروه حقوق بين الملل دانشگاه تهران با اشاره به اينكه رفتار آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران صرفا درچارچوب قوانين حقوقي و فني نمي گنجد و به شدت تحت تاثير روابط ديپلماتيك ايران است ، گفت : اين خصوصيت تمام نهادهاي بين المللي اعم از سياسي و غير سياسي است .

وي درخصوص تاثير گذاري سياست آمريكا بر تصميمات آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : هرچند اين كشور نفوذ زيادي در آژانس دارد اما تنها عامل تاثير گذار بر تصميمات آژانس نيست .

اين استاد دانشگاه افزود : علاوه بر اينها بايد توجه داشت كه نحوه نظارت آژانس به دقت وظرافت تعريف نشده است و همين زمينه ساز تعابير و تفاسير متفاوت مي شود.

اين كارشناس ارشد حقوق بين الملل درباره اظهارات آقاي خاتمي رئيس جمهور در خصوص از سرگيري غني سازي اورانيوم گفت : در حقيقت كلمه داوطلبانه كه در بيانيه تهران براي نحوه تعليق غني سازي اورانيوم در ايران بكار گرفته شده است معناي حقوقي ندارد و ايران در حقيقت در راستاي سياست حفظ منافع ملي اش اين كار را انجام داده است و درعين حال بدليل پيچيدگي سياسي اين موضوع نمي توان ضررو زيان اقدام در اين زمينه را در قالب قطعنامه حقوقي سنجيد.



