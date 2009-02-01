زبان فارسی باید دغدغه اصلی متولیان فرهنگی باشد

دکتر منوچهر اکبری رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: متولیان فرهنگی و پاسداران زبان فارسی برای رشد و گسترش این زبان باید راهکارها و راهبردها را تعریف کنند و اگر زبان در حاشیه قرار بگیرد مشخص می‌شود که زبان فارسی دغدغه اول متولیان فرهنگی نیست. اگر زبان فارسی رشدی نمی‌کند و نحیف می‌شود علت آن را باید در توجه کم متولیان فرهنگی به این مسئله جستجو کرد.

اکبری با بیان اینکه در دنیای مدرن زبان قدرت یک کشور محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: وقتی کشوری مثل انگلیس برای گسترش و جهانی کردن زبانش میلیونها دلار هزینه می‌کند قطعا اندیشه‌ای پشت این سرمایه‌گذاری دارد و می‌خواهد به وسیله زبان، آداب و سنن، تفکرات، تاریخ و فرهنگ خودش را به دیگران منتقل کند.

استکبار جهانی عامل تضعیف زبان فارسی

دبیرسابق جایزه کتاب فصل در ادامه توطئه‌های استکبار جهانی را عاملی دیگر برای تضعیف زبان فارسی خواند و تصریح کرد: اگر نبود توطئه‌ها، تهدیدها و تحریمهای استکبار جهانی متکلمین زبان فارسی در جهان به اندازه‌ای زیاد بودند که می‌توانستند این زبان را در جهان رشد و گسترش بدهند.

وی گفت: وقتی یونسکو زبان فارسی را یکی از زبانهای جهانی معرفی می‌کند و یکسال را به عنوان سال مولانا و سال دیگر را سال سنایی نامگذاری می‌کند نشان از آن دارد که زبان فارسی اهمیت زیادی در جهان دارد.

اکبری افزود: اگر مولانا توانسته این همه در جهان مورد توجه قرار گیرد به این دلیل است که اندیشه‌هایش را در بستر زبان فارسی منتقل کرده چرا که اگر اشعارش را به زبانی غیر از فارسی می‌سرود معلوم نبود که این اشعار باز ظرافتها و زیباییهای هنری خود را حفظ می کرد یا نه. یا اگر فردوسی شاهنامه را به زبان عربی و یا هر زبان دیگر می سرود هرگز نمی توانست این اندازه تاثیرگذار باشد.

زبان فارسی دغدغه اصلی برنامه ریزان فرهنگی نیست

وی با بیان اینکه وقتی زبان در درجه دوم اهمیت قرار گرفت رشد نمی‌کند تصریح کرد: متولیان فرهنگی، استادان و مردم ما اگر به اهمیت زبان فارسی می‌اندیشیدند تا کنون مشکلاتش را هم حل می کردند. در جمهوری اسلامی هر چیزی در اولویت قرار گرفته راه حل مشکلاتش را هم پیدا کردند.

اکبری اذعان داشت: بسیاری از مردم ما حاضرند برای تقویت زبان انگلیسی کودکان خود هزینه‌های زیادی صرف کنند ولی حاضر نیستند هیچ پولی برای یادگیری زبان فارسی هزینه کنند، این وضعیت خسرانی برای زبان است.

جذب دانشجوی خارجی در رشته زبان و ادبیات خارجی

رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای زبان به بودجه هنگفتی نیاز ندارد یادآور شد: اگر هر سال هزار دانشجوی زبان و ادبیات فارسی از سراسر دنیا جذب کنیم و با امکانات و شرایط خوب زبان فارسی را به آنها آموزش دهیم پس از شش سال شش‌هزار دانشجو داریم که سفیران زبان و فرهنگ ایرانی هستند.

وی گفت: برای یادگیری زبان باید تفکری را که پشت آن زبان هست آموخت. کسانیکه در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل می کنند ناگزیر باید اندیشه‌های شاعرانی چون حافظ و سنایی را هم فرا گیرند و شعر حافظ و سنایی را بدون شناخت آموزه‌ها و معارف اسلامی نمی‌توان درک کرد.