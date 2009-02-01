شوراهای حل اختلاف از لحاظ کمی و کیفی باید گسترش یابند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جدید حوزه قضائی بخش مراوه تپه افزود: شورای حل اختلاف با گزینش و دقت در بکارگیری افراد، بخش نظارتی خود را تقویت نمایند.

وی اعتماد مردم به دستگاه قضائی را مهمترین سرمایه این دستگاه دانست و اظهار داشت: سرانجام و خروجی کار ما باید این باشد که مردم احساس کنند دستگاه قضائی ملجاء و پناهگاه آنان است و به این مجموعه اعتماد کامل داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای قوه قضائیه بحث کاهش ورودی پرونده ها است که حوزه قضائی مراوه تپه در این خصوص خوب و با برنامه حرکت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان همچنین شورای حل اختلاف بخش مراوه تپه را از شوراهای موفق در استان دانست و بیان داشت: شورای حل اختلاف مراوه تپه و داشلی برون بدلیل بافت فرهنگی منطقه و احترام به ریش سفیدان در صلح و سازش موفق عمل کرده اند.

فاضلیان بیان داشت: متاسفانه در مناطق محروم استان شاهد حضور افرادی هستیم که با انتصاب خود به بعضی از مسئولین ادعا می کنند، می توانند کارهایی انجام دهند و با شگردهایی خاصی مردم را قانع می کنند که در دستگاه ها نفوذ دارند و از آنان کلاهبرداری می کنند.

وی از مردم این منطقه خواست: در صورت مشاهده چنین مواردی به ما اطلاع دهند و دستگاه قضائی سخت ترین مجازات را برای آنان اعمال خواهد کرد.

وی یادآور شد: همچنین ازدواج های تحمیلی و خلاهای عاطفی در محیط خانواده را از مهمترین مشکلات پیش روی دختران و زنان این منطقه دانست و افزود: این موضوع نیاز به فرهنگسازی و ریشه یابی مسائل و مشکلات دارد.



در پایان طی حکمی از سوی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، "علی کوثری" به عنوان رئیس حوزه قضائی دادگاه عمومی بخش مراوه تپه منصوب و از زحمات و تلاش های "هادی کرمانی" رئیس سابق حوزه قضائی این بخش در طی مراسمی تقدیر و تشکر بعمل آمد.