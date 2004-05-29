تعرفه واردات فولاد در آينده نزديك كاهش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس مظفر اعواني گفت: قرار است نرخ تعرفه واردات ميلگرد از 20 درصد به 15 درصد و ميزان تعرفه بقيه محصولات فولادي به چهار درصد كاهش يابد.

وي با بيان اينكه در صورت تصويب كميسيون ماده يك واردات فولاد بدون سود بازرگاني انجام خواهد شد، افزود: در سالاري محدوديتي براي واردات فولاد وجود ندارد.

وي اضافه كرد: با وجود كاهش تعرفه واردات فولاد ، كاهش چشمگير قيمت محصولات فولادي در بازار داخلي پيش بيني نمي شود زيرا كه تابع نوسانات جهاني است.

اعواني ادامه داد: در حال حاضر 40 درصد نياز كشور به فولاد از واردات و 60 درصد نيز از بازار داخلي تامين مي شود از اين رو قيمت فولاد در كشور از نوسانات جهاني تبعيت مي كند.

وي پيش بيني كرد كه وضعيت عرضه وتقاضاي فولاد در سالجاري نيز با سال گذشته تفاوت چنداني نداشته باشد و قيمت محصولات فولادي نيز روند رو به ثباتي را طي كند.

اعواني گفت: طبق برنامه بايد ظرفيت فولاد كشور در سالجاري به 7/14 ميليون تن برسد در حالي كه وضعيت موجود نشان مي دهد ميزان توليد فولاد خام امسال به 10 ميليون تن و محصولات فولادي به كمتر از 10 ميليون تن خواهد رسيد.

وي افزود: آمارهاي صدور پروانه ساختمان و ميزان ساخت و ساز در كشور طي سالهاي اخير همواره از رشد بيش از 12 درصد برخوردار بوده و ميزان توليد فولاد كشور متناسب با اين رشدها نبوده است.