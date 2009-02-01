یوونتوس شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای یوونتوس در دیدار دیشب سیسکو (31) و ندود (38) گلزنی کردند. گل‌های کالیاری هم توسط بیوندینی (16)، جدا (54) و ماتری (78) به ثمر رسید.

در دیگر دیدار برگزار شده دیشب تیم ناپولی در زمین خود با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل اودینزه متوقف شد.

هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* آتالانتا - کاتانیا

* سیه نا - لچه

* کیه وو - سامپدوریا

* رجینا - رم

* اینتر - تورینو

* جنوآ - پالرمو

* بولونیا - فیورنتینا

* لاتزیو - میلان

جدول رده بندی:

1- اینتر 49 امتیاز

2- یوونتوس 43 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- میلان 41 امتیاز

4- جنوآ 37 امتیاز

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18- تورینو 17 امتیاز

19- کیه وو 17 امتیاز

20- رجینا 14 امتیاز