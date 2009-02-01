یوونتوس شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای یوونتوس در دیدار دیشب سیسکو (31) و ندود (38) گلزنی کردند. گلهای کالیاری هم توسط بیوندینی (16)، جدا (54) و ماتری (78) به ثمر رسید.
در دیگر دیدار برگزار شده دیشب تیم ناپولی در زمین خود با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل اودینزه متوقف شد.
هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آتالانتا - کاتانیا
* سیه نا - لچه
* کیه وو - سامپدوریا
* رجینا - رم
* اینتر - تورینو
* جنوآ - پالرمو
* بولونیا - فیورنتینا
* لاتزیو - میلان
جدول رده بندی:
1- اینتر 49 امتیاز
2- یوونتوس 43 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- میلان 41 امتیاز
4- جنوآ 37 امتیاز
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18- تورینو 17 امتیاز
19- کیه وو 17 امتیاز
20- رجینا 14 امتیاز
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