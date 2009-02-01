  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۴۱

هفته بیست و دوم سری آ/

یوونتوس شکست خورد

یوونتوس شکست خورد

تیم فوتبال یوونتوس دیشب در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیا در دیداری خانگی مقابل کالیاری شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای یوونتوس در دیدار دیشب سیسکو (31) و ندود (38) گلزنی کردند. گل‌های کالیاری هم توسط بیوندینی (16)، جدا (54) و ماتری (78) به ثمر رسید.

در دیگر دیدار برگزار شده دیشب تیم ناپولی در زمین خود با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل اودینزه متوقف شد.

هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آتالانتا - کاتانیا
* سیه نا - لچه
* کیه وو - سامپدوریا
* رجینا - رم
* اینتر - تورینو
* جنوآ - پالرمو
* بولونیا - فیورنتینا
* لاتزیو - میلان

جدول رده بندی:
1- اینتر 49 امتیاز
2- یوونتوس 43 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- میلان 41 امتیاز
4- جنوآ 37 امتیاز
----------------------
18- تورینو 17 امتیاز
19- کیه وو 17 امتیاز
20- رجینا 14 امتیاز

کد مطلب 826542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها