30 درصد مالياتهاي دريافتي بايد به شهرداري ها اختصاص يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين همايش دو روزه شهرداران مراكز استانها با محور قرار دادن خدمت بي منت در سال پاسخگويي مسئولان به مردم با تشكيل "شوراي هماهنگي شهرداران سراسر كشور" موافقت كردند.

مهندس حسن كاظم پور دهكردي مديركل خدمات شهري شهرداري تهران با اعلام اين مطلب گفت: اين شورا با استفاده از نظرات كارشناسي همكاران شهرداري ها و اساتيد و خبرگان فن تلاش مي كند خدمت صادقانه و عالمانه توام با برنامه ريزي را در دستور كار قرار داده است.

وي در خصوص ديگر بندهاي آيين نامه مورد توافق شهرداران مراكز در شيراز گفت: با توجه به ضرورت ساماندهي حجم نقدينگي و گردش وجوه شهرداري ها در پروژه هاي شهري در جهت تامين منابع مالي مناسب براي شهرداري ها ، مجوز تشكيل بانك تخصصي شهرداريها صادر شد.

دهكردي افزود: با توجه به ضرورت اجراي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر ايجاد راهكارهاي جلوگيري از بروز خسارات و تسريع در رسيدگي به خسارت ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه مقاوم سازي ساختمانهاي عمومي، بيمه حوادث غير مترقبه بايد اجباري شود.

وي با اشاره به ضرورت ساماندهي ساخت وسازهاي شهري، تهيه "شناسنامه ساختمان" را در جهت بهبود سيستم كنترل و نظارت برعمليات ساخت و ساز عنوان كرد.

مديركل خدمات شهري تهران در ارتباط با ديگر بندهاي اين آيين نامه گفت: ما معتقديم با توجه به ضرورت ساماندهي ترافيك شهري و بهبود كيفيت عبور و مرور در شهرها با محوريت تقويت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي ، در جهت جلوگيري از افزايش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از تردد خودروهاي شخصي كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر شهر به حساب شهرداري محل واريز شود.