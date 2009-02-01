ستایش مجلس ازغیرت دینی وانسانی اردوغان/ ولایت فقیه گرهگشای معضلات کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نطق پیش از دستور خود اظهار داشت : اردوغان با سخن وعمل خود جنایات رژیم صهیونیستی را برملا کرد و بار دیگر اذهان جامعه جهانی را به سبعیت رژیم صهیونیستی جلب کرد.

نماینده مردم قم در مجلس اضافه کرد: مجلس غیرت دینی و انسانی اردوغان را تحسین و ستایش می کند و ما از راه اقدام ارزشمند و شجاعانه نخست وزیر هوشمند ترکیه در اجلاس داووس تشکر می کنیم.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام رهبر معظم انقلاب به اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت قانونی فلسطین اشاره کرد و بیان داشت: این پیام وجه دیگر تاثیرات عظیم انقلاب اسلامی را نشان داد.

رئیس مجلس همچنین از حضور خالد مشغل دبیر کل جنبش حماس در جلسه روز سه شنبه مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم خالد مشعل در این جلسه نمایندگان مجلس را در جریان مهمترین مسائل فلسطین قرار دهد.

وی با تبریک ایام دهه فجر گفت: انقلاب جوان در 30 سالگی خود دستاوردهای شگرفی برای کشور و بشریت داشت که دریافت صحیح از آنها توصیه های مناسب برای باقی راه ارائه می نماید. انقلاب اسلامی، ایران متحد رژیم صهیونیستی را به نماد برجسته مبارزه با اسرائیل تبدیل کرد که امروز اعتلای این تفکر انقلابی را در عزت مندی مقاومت هوشمندانه حماس در غزه مشاهده می کنیم.

لاریجانی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی، ایران را از کشوری با وابستگی انگلی سیاسی به استقلال غرورآفرین در نظام سیاسی تغییر داد به طوری که آحاد جامعه با آزادی کامل در مقابل قدرتمندترین نظام های سلطه سخن می گویند و هراسی ندارند و مسئولان نظام جمهوری اسلامی در عین ارتباط سیاسی با دیگران بر اساس معیارهای مکتبی و انقلابی تصمیم گیری می نمایند.

لاریجانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی، نظام دیکتاتوری متحد نظام شاهنشاهی را به مردم سالاری دینی مبدل نمود به طوری که در همه شئونات اسلامی رای مردم تعیین کننده است .

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حرکت سازندگی و خودکفایی اقتصادی را به جای وابستگی اقتصادی توجیه و پیگیری نموده، تاکید کرد: این انقلاب زشتی فساد اقتصادی را گوشزد و حرکت اقتصادی کشور را بعد از فراز و فرودهای زیاد به مردم سالاری اقتصادی رهنمون ساخت که در سیاست های اصل 44 مصوب رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای تجلی یافت.

لاریجانی خاطر نشان کرد: اما اگر به درستی در این توفیقات نگریسته شود کلیه فتوحات انقلاب را در چند ویژگی می یابیم.

وی کلیه فتوحات انقلاب را اصلات آرمان های انقلاب که نشات گرفته از فرهنگ اسلامی بر صراط موید روحانیت است دانست و گفت: ریشه تداوم تفکر انقلابی و یکپارچگی ملی و انسجام درونی کشور در اسلام اجتهادی است که ریشه در سنت حوزوی دارد.

لاریجانی افزود: درسده پس از نهضت مشروطیت به ویژه 50 سال اخیر، برخی گرایش های فکری جدا از مسلک روحانیت حتی با ظاهر مثبت عامل گره اندیشی و گاه خسارات عمده به توفیقات انقلابی و وحدت و انسجام ملی بوده است.

رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: در سخت ترین شرایط چه در بعد خارجی و چه داخلی و چه در وجه سیاسی و چه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی ولایت فقیه گره گشا وحلال معضلات کشور بوده است وهر چند انقلاب اسلامی در همه ابعاد ستایش برانگیز است ، اما باید پذیرفت سرعت توسعه اقتصادی کشور همپای ارتقاء و پیشرفت سیاسی و جایگاه مشرقی ایران در صحنه منطقه نبوده و شاید کاستی تئوری پردازی عالمانه در این بخش تعیین کننده باشد.