مدارس بیرجند به نام شهدای دوران انقلاب نامگذاری می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سومین جلسه کمیته ایثارگران ستاد سیمرغ خراسان جنوبی صبح امروزبرگزار شد که پس از بحث و بررسی تبادل نظر اعضا مقرر شد مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهیدان همزمان با سراسر کشور روز پنج ‌شنبه 17 بهمن ساعت 15 در گلزار شهدای استان برگزار شود و یادواره شهدای دوران انقلاب در گلزارهای شهرهای استان در ایام ‌الله دهه فجر نیز برپا شود.

همچنین سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی موظف شد در خصوص اختصاص زنگ انشا با موضوعات مرتبط با مضامین فرهنگ ایثار و شهادت در ایام دهه مبارک فجر و همچنین نواختن زنگ ایثار در مدارس و قرائت سوره والفجر در مراسم صبحگاهی مدارس سراسر استان همکاری و اقدام لازم را انجام دهد.

لشکر زرهی خراسان جنوبی نیز حضور نیروی دژبان و گروه موزیک و مراسم غبارروبی گلزار شهیدان بیرجند را پیگیری خواهد کرد و هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های ایثارگر موظف شدند در ایام ‌الله دهه مبارک فجر از خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر زیر پوشش و ایثارگران شاغل در ادارات خود در این ایام تجلیل به عمل آورند.

برگزاری نمایشگاه عکس، کتاب و فیلم مربوط به ایثار و شهادت در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مدارس و گلزارهای شهدا در ایام دهه مبارک فجر، برگزاری همایش نمایندگان ایثار در ادارات کل و سازمان‌ها با محوریت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و نصب عکس‌های شهیدان گرانقدر دوران انقلاب در سطح شهر بیرجند و سطح استان خراسان جنوبی از دیگر مصوبات سومین جلسه کمیته ایثارگران ستاد سیمرغ استان بود.