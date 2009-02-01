به گزارش خبرنگار مهر، مدیری بعد از کارگردانی مجموعههای نوروزی "جایزه بزرگ" و "مرد هزار چهره" سومین مجموعه نوروزی خود را با نام موقت "مرد دو هزار چهره" اوائل دیماه کلید زده است.
گروه نویسندگان شامل محراب قاسمخانی، خشایار الوند و امیرمهدی ژوله هفته گذشته نگارش متنها را آغاز کرد. مجموعه در ادامه "مرد هزار چهره" و مدیری بازیگر نقش اصلی آن است و شقایق دهقان، پژمان بازغی و... دیگر بازیگران آن هستند.
مدیری در "مرد دو هزار چهره" در یک موقعیت جدید قرار میگیرد. این مجموعه در 15 قسمت 45 دقیقهای تهیه میشود و قرار است در آن مشاغلی غیر از آنچه در "مرد هزار چهره" بود، به شوخی گرفته شود.
مدیری مجموعههای "ساعت خوش"، "پاورچین"، "نقطهچین"، "شبهای برره"، "ببخشید شما"، "پلاک 14" و "باغ مظفر" را ساخته است.
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