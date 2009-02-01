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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۰۶

برای پخش در نوروز 88/

بازغی در "مرد دو هزار چهره" مدیری ایفای نقش می‌کند

بازغی در "مرد دو هزار چهره" مدیری ایفای نقش می‌کند

پژمان بازغی این روزها مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی طنز "مرد دو هزار چهره" به کارگردانی مهران مدیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیری بعد از کارگردانی مجموعه‌های نوروزی "جایزه بزرگ" و "مرد هزار چهره" سومین مجموعه نوروزی خود را با نام موقت "مرد دو هزار چهره" اوائل دی‌ماه کلید زده است.

گروه نویسندگان شامل محراب قاسمخانی، خشایار الوند و امیرمهدی ژوله هفته گذشته نگارش متن‌ها را آغاز کرد. مجموعه در ادامه "مرد هزار چهره" و مدیری بازیگر نقش اصلی آن است و شقایق دهقان، پژمان بازغی و... دیگر بازیگران آن هستند.

مدیری در "مرد دو هزار چهره" در یک موقعیت جدید قرار می‌گیرد. این مجموعه در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و قرار است در آن مشاغلی غیر از آنچه در "مرد هزار چهره" بود، به شوخی گرفته شود.

مدیری مجموعه‌های "ساعت خوش"، "پاورچین"، "نقطه‌چین"، "شب‌های برره"، "ببخشید شما"، "پلاک 14" و "باغ مظفر" را ساخته است.

کد مطلب 826570

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