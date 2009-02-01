تثبیت و تشویق اشتغال از اهداف مهم سازمان کار و امور اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد توکلی افشار شامگاه دیروز در مراسم چهارمین جشنواره ملی تقدیر از کارآفرینان برتر استان درمشهد افزود: هدف عمده این سازمان علاوه بر تثبیت اشتغال های فعلی فراهم نمودن زمینه اشتغال های جدید است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه کارآفرینی باید در جامعه فرهنگسازی شود، تصریح کرد: طبق ماده 195 قانون کار همه ساله باید طی جشنواره ای کارگران نمونه انتخاب شوند که امسال در مجموع 160 کارگر، 34 کار گروه و 120 پرونده زنان سرپرست خانوار نمونه و تعدادی نیز به عنوان منتخب معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه از بخش کارگری 39 نفر منتخب معرفی شدند، افزود: شش کارگروه کار نمونه و هشت واحد از واحدهای برتر و نیز پنج نفر از خانمهای سرپرست خانوار از دیگر منتخبیین چهارمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر هستند.

توکلی اظهار داشت: طبق آیین نامه جدید 203 نفر به عنوان کارآفرین نمونه درسایت ثبت نام کردند که پس از تشکیل هیئت 12 نفره داوران علمی از بین 203 نفر ثبت نام کننده 22 نفر کارآفرین برتر انتخاب شدند.

دکتر توکلی افشار این مجموع کارآفرین برتر را در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات معرفی کرد و اذعان داشت: امروز مشکل اشتغال به عنوان یک معضل چشمگیر و همه گیر مورد توجه همه ارکان جامعه قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: آنچه حائز اهمیت است به کارگیری موجودی نظام در جهت رفع این مشکل است که همواره مورد توجه مدیران و مسئولان کشورقرار گرفته و این مهم جز از طریق پیگیری دو عمده سازمان مسیر نمی شود.

