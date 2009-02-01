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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

اهالی فرهنگ و رسانه با یادمانهای امام راحل تجدید بیعت کردند

اهالی فرهنگ و رسانه با یادمانهای امام راحل تجدید بیعت کردند

اهالی رسانه، فرهنگ و هنر صبح امروز با حضور در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با تقدیم تاج گل و فاتحه با آرمانهای والای این امام راحل تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از دهه مبارک فجر اهالی رسانه، هنرمندان و فرهنگیان به همراه محمدحسین  صفار هرندی وزیر ارشاد با آرمانهای امام (ره) تجدید پیمان کردند.

در این مراسم اهالی رسانه  با نثار تاج گل و قرائت فاتحه  با آرمانهای شامخ حضرت امام خمینی (ره) تجدید میثاق کردند.

همچنین این گروه  بر سر مزار شهدای هفتم تیر و شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر، دکتر چمران و آیت‌الله طالقانی نیز حضور یافتند و ضمن قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

معاونین و مشاوران وزیر ارشاد هنرمندان و اهالی رسانه را در این تجدید بیعت همراهی می کردند.

گزارشهای تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 826578

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