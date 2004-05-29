" بهزاد مرتضوي " و اولين تجربه كارگرداني تئاتر

صحنه اي از تمرين نمايش " آدم هاي خسيس "

به گزارش خبرنگار سرويس تئاترخبرگزاري " مهر " نمايشنامه " آدم هاي خسيس " نوشته " اميد سهرابي " است كه درآن" حميد مظفري "، " مائده طهماسبي "، " حامد بهداد " و " اشكان خطيبي " به ايفاي نقش مي پردازند.

ماجراي اين نمايش در يك خانه دو طبقه مي گذرد. در طبقه بالا يك زوج سالمند و در طبقه پايين يك زوج جوان ساكن هستند. زوج جوان يك سال قبل در همين شب كه شب ازدواجشان بوده، قول داده بودند كه سال بعد در همان شب به ديدن زوج سالمند بروند، اما با وجود اصرار مرد زن جوان قصد ترك خانه را دارد و زوج سالمند نيز در انتظار آنها هستند و ...

لازم به ذكر است " بهزاد مرتضوي " كارگردان نمايش " آدم هاي خسيس " فارغ التحصيل رشته بازيگري است ، وي علاوه بر فعاليت هاي مطبوعاتي تا كنون درنمايش هاي " ترن"، " مرگ و دوشيزه "، " درس " و" يك تنبيه باشكوه " به ايفاي نقش پرداخته است ، همچنين دستياركارگردان نمايش هاي " هشتمين سفر سندباد "، " افسون معبد سوخته "، " رازها و دروغ ها " و " خواب در فنجان خالي " بوده است.