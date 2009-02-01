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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

مزدآبادی در گفتگو با مهر:

"طاووس‌های بی‌پر" در جشنواره فیلم فجر رقابت می‌کند

"طاووس‌های بی‌پر" در جشنواره فیلم فجر رقابت می‌کند

کارگردان فیلم سینمایی "طاووس‌های بی‌پر" از راه یافتن این فیلم به بخش مسابقه فیلم‌های اول و دوم بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر خبر داد.

جواد مزدآبادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مشکلات فنی نتوانستیم در موعد مقرر فیلم را برای نمایش در جشنواره آماده کنیم، اما به تازگی مراحل فنی به پایان رسیده و فیلم در بخش نگاه نو ـ مسابقه فیلم‌های اول و دوم به نمایش درمی‌آید.

وی درباره ویژگی‌های "طاووس‌های بی‌پر" افزود: مخاطب در این فیلم با یک سینمای قصه‌گو روبرو است. فیلم قصه‌ای روان و ساده را روایت می‌کند و سعی دارد باورهای غلط در جامعه را نسبت به زنان مطلقه به نقد بکشد. این فیلم یک اثر زنانه است و تلاش و کوشش زنان و مظلومیت آنان را در زندگی به تصویر می‌کشد.

وی درباره حضور فریبرز عرب‌نیا و هنگامه قاضیانی در فیلم گفت: عرب‌نیا بعد از پنج سال دوری از سینما در دو ماه استراحت پروژه "مختارنامه" از میان فیلم‌هایی که به وی پیشنهاد شده بود بازی در این کار را پذیرفت و پس از آن نیز به عنوان بازیگردان با ما همکاری کرد. به دلیل حضور وی بازی‌هایی خوب و یکدست در فیلم دیده می‌شود.

کارگردان "طاووس‌های بی‌پر" ادامه داد: قاضیانی نیز پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگری در جشنواره سال گذشته، با حساسیت زیاد نقش‌های خود را انتخاب می‌کرد که خوشبختانه فیلمنامه را پسندید و با ما همکاری کرد. وی در این فیلم یک بازی پرتوان و بیادماندنی به تصویر کشیده است.

این فیلم که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده نخستین تجربه عرب‌نیا به عنوان بازیگردان است. آهو خردمند، حمیدرضا هدایتی، خسرو احمدی و آناهیتا افشار دیگر بازیگران "طاووس‌های بی‌پر" هستند که در ورامین فیلمبرداری شده و داستان زنی است که با از دست دادن شوهرش دچار مشکل می‌شود.

از دیگر عوامل تولید فیلم می‌توان به فیلمنامه‌نویسان: سعید نعمت‌الله و مزدآبادی، فیلمبردار: هومن بهمنش، طراح صحنه و لباس: شهریار کلهر، صدابردار: مجتبی برهانی‌زاده و طراح چهره‌پردازی: بابک شعاعی اشاره کرد.

کد مطلب 826596

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