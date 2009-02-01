جواد مزدآبادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مشکلات فنی نتوانستیم در موعد مقرر فیلم را برای نمایش در جشنواره آماده کنیم، اما به تازگی مراحل فنی به پایان رسیده و فیلم در بخش نگاه نو ـ مسابقه فیلم‌های اول و دوم به نمایش درمی‌آید.

وی درباره ویژگی‌های "طاووس‌های بی‌پر" افزود: مخاطب در این فیلم با یک سینمای قصه‌گو روبرو است. فیلم قصه‌ای روان و ساده را روایت می‌کند و سعی دارد باورهای غلط در جامعه را نسبت به زنان مطلقه به نقد بکشد. این فیلم یک اثر زنانه است و تلاش و کوشش زنان و مظلومیت آنان را در زندگی به تصویر می‌کشد.

وی درباره حضور فریبرز عرب‌نیا و هنگامه قاضیانی در فیلم گفت: عرب‌نیا بعد از پنج سال دوری از سینما در دو ماه استراحت پروژه "مختارنامه" از میان فیلم‌هایی که به وی پیشنهاد شده بود بازی در این کار را پذیرفت و پس از آن نیز به عنوان بازیگردان با ما همکاری کرد. به دلیل حضور وی بازی‌هایی خوب و یکدست در فیلم دیده می‌شود.

کارگردان "طاووس‌های بی‌پر" ادامه داد: قاضیانی نیز پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگری در جشنواره سال گذشته، با حساسیت زیاد نقش‌های خود را انتخاب می‌کرد که خوشبختانه فیلمنامه را پسندید و با ما همکاری کرد. وی در این فیلم یک بازی پرتوان و بیادماندنی به تصویر کشیده است.

این فیلم که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده نخستین تجربه عرب‌نیا به عنوان بازیگردان است. آهو خردمند، حمیدرضا هدایتی، خسرو احمدی و آناهیتا افشار دیگر بازیگران "طاووس‌های بی‌پر" هستند که در ورامین فیلمبرداری شده و داستان زنی است که با از دست دادن شوهرش دچار مشکل می‌شود.

از دیگر عوامل تولید فیلم می‌توان به فیلمنامه‌نویسان: سعید نعمت‌الله و مزدآبادی، فیلمبردار: هومن بهمنش، طراح صحنه و لباس: شهریار کلهر، صدابردار: مجتبی برهانی‌زاده و طراح چهره‌پردازی: بابک شعاعی اشاره کرد.