بوش: تا پيروز نشويم ،عراق را ترك نمي كنيم

به اين گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز جرج بوش رئيس جمهور آمريكا امروز در نطق راديويي هفتگي خود با تمجيد و مدح عملكرد كشورهاي متحد در جنگ جهاني دوم عليه آدولف هيتلر تلاش كرد با تشبيه جنگ نيروهاي ائتلاف در عراق و ادامه اشغال اين كشور توسط اين نيروها به جنگ جهاني دوم آن را مقدس جلوه دهد .

اين در حالي است كه جان كري كانديداي دمكرات رياست جمهوري دور بعدي در آمريكا بوش را به عجله در آغاز جنگ عليه عراق و شكست در كنترل اين كشور پس از جنگ متهم مي كند .

بوش در اين سخنراني تلاش كرد با تاكيد بر ادامه اشغال عراق مردم آمريكا را به ادامه اين مسير و ماندن در عراق ترغيب كند .

وي گفت : مردم آمريكا در جنگ جهاني دوم از خود گذشتند تا با فاشيسم و نازيسم كه مانع بزرگي بر سر راه آزادي بودند مبارزه كنند .

وي در ادامه با اشاره به عراق گفت : وظيفه ما در عراق ادامه دارد و ما تا زماني كه به پيروزي نرسيم از اين كشور خارج نخواهيم شد .

رئيس جمهور آمريكا تلاش كرد صدام حسين را به آدولف هيتلر تشبيه كند و گفت : "جنگ با ترور " و اشغال عراق بخشي از تلاشهاي ما براي دفاع از آزادي است .

وي گفت : دشمنان ما در عراق تلاش دارند ملتهاي آزاد را بترسانند و ايزوله كنند اما مقاومت خواهيم كرد و اين دشمنان را شكست خواهيم داد و از اين كشور آزادي را در منطقه منتشر خواهيم كرد .

دمكراتها مي گويند جرج بوش در حمله به عراق عجله كرد در حاليكه نقشه هاي كافي براي مبارزه با ناآراميها و ايجاد يك صلح پايدار نداشت .

با اين وجود وي در اين سخنراني ادعا كرد : طرحي براي مبارزه با ناآرامي در عراق و ايجاد يك آزادي پايدار دارد .

گفتني است پيدا نشدن تسليحات كشتار جمعي در عراق كه بهانه اصلي بوش براي آغاز جنگ عليه عراق بود و افزايش آمار تلفات سربازان آمريكايي موجب افزايش فشار افكار عمومي مخالف جنگ در آمريكا شده است و اين امر جرج بوش را كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار دارد با چالش جدي در مبارزات انتخاباتي خود روبرو كرده است .