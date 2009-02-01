نیکبخت می خواست کارت زرد بگیرد/ رفتار آنها را گزارش نکردم

علیرضا فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در پایان بازی پرسپولیس - پیام مشهد، علیرضا واحدی نیکبخت و محسن ارزانی نزد من آمدند و بابت برخوردشان در دقایق پایانی مسابقه عذرخواهی کردند.

وی ادامه داد: نیکبخت اعتقاد داشت نباید کارت قرمز دریافت می کرد و حداکثر جریمه برای او کارت زرد بوده است. او ظاهرا کارت زرد می خواست تا فقط برای بازی بعد محروم باشد.

داور دیدار پرسپولیس - پیام مشهد در خصوص دلایل اخراج رحمان رضایی گفت: رضایی در نیمه اول یک کارت زرد دریافت کرده بود، این بازیکن در دقایق پایانی برای اتلاف وقت توپ را به بیرون زد که به دنبال این کار با دریافت یک کارت زرد دیگر از زمین اخراج شد. او پس از خطای کریمی در میانه زمین در شرایطی که بازیکنان در میانه میدان تجمع کرده بودند تو پ را به بیرون زد و مدعی بود صدای سوت را نشینده است. در حالی که فاصله اش با من زیاد نبود.

فغانی با اشاره به تکرار دوباره ضربه پنالتی تیم پرسپولیس گفت: در مرتبه اول پژمان نوری و ابراهیم توره وارد محوطه جریمه شدند و در مرتبه دوم علیرضا واحدی نیکبخت این عمل را مرتکب شد. اما در پنالتی سوم بازیکنان پرسپولیس وارد محوطه جریمه نشدند و پتروویچ بصورت قانونی و صحیح دروازه پیام را گشود.

داور بین المللی فوتبال کشورمان در پایان به گزارش خود از این دیدار به کمیته داوران اشاره کرد و گفت: از حرکت نیکبخت و ارزانی موردی را به کمیته داوران گزارش نکرده ام و جریمه حرکت اشتباه انها را در زمین با کارت قرمز دادم.