نخستین مطب و داروخانه تامین اجتماعی بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی صبح امروز در مراسم راه اندازی این داروخانه به برنامه های در دست اقدام سازمان تامین اجتماعی استان اشاره کرد و افزود: احداث بیمارستان 96 تختخوابی بیرجند، احداث درمانگاه نهبندان و توسعه درمانگاه قاین از شاخص ترین پروژه های در دست اجرا در این سازمان هستند.

فرزاد فیروزی طرح مطب و داروخانه معین را یک فکر و ایده جدید دانست و ابراز امیدواری کرد: این طرح و سایر طرح های جدید سازمان از جمله طرح ویزیت رایگان در منزل و طرح ارتقاء کیفیت خدمات درمانی سرپایی، سازمان را در سطح بسیار خوبی از نظر مقبولیت و مطلوبیت اجتماعی در کشور قرار دهد.

وی با بیان اینکه در طرح داروخانه معین که مخصوص شهرستان هایی است که سازمان تامین اجتماعی مرکز درمانی ملکی ندارد یا در مراکز درمانی ملکی سر ریز بیمار وجود دارد، اظهار داشت: بیمه شدگان این سازمان با مراجعه به مطب معین ویزیت شده و داروی این بیمارن نیز تنها با دریافت 10 درصد دارو و بدون دریافت فنی در داروخانه معین تحویل می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: مطب و داروخانه معین مربوط به بخش خصوصی بوده که از طریق انعقاد قرار داد با سازمان تامین اجتماعی به ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این سازمان می پردازد و ما به التفاوت حق ویزیت و هزنه دارو توسط سازمان تامین اجتماعی به این مرکز پرداخت می شود.